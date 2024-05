Antes que se nos Olvide | Más, Maestros Mexicanos

Carlos A. Esparza Deister

La Escuela Preparatoria Estatal Maestros Mexicanos, ubicada al sur de la ciudad, fue una de las sedes del concurso regional de preparatorias oficiales y particulares, donde varios alumnos compitieron en distintas disciplinas, para buscar un lugar en el evento estatal, “Convivencias Académicas, Culturales y Cívicas”, que en su edición XXVI se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en el majestuoso pueblo mágico de Creel. Para el concurso de composición literaria, tuvimos el honor de ser invitados como jueces el Ing. Carlos González y yo, aceptando gustosos. Es importante destacar la excelente organización que hubo durante las competencias que se llevaron a cabo en la Preparatoria Maestros Mexicanos 8418, profesores como Javier Santiago, Cesar Enrique Gómez, la subdirectora Tania Cano, entre otros y por supuesto la directora del plantel, Martha Socorro Tena, todos ellos muy comprometidos con su labor, hicieron equipo con el inspector de zona Antonio Gómez Lugo, logrando un gran evento.

Los géneros para composición literaria fueron poesía, cuento y ensayo, donde participaron más de 30 alumnos, de preparatorias públicas y privadas de nuestra ciudad. Hay que reconocer el gran esfuerzo de cada participante, pues no estaba nada fácil, sus escritos debían basarse en varias imágenes que previamente les proyectaron en el pizarrón y con esa información desarrollar un texto de 2 a 5 cuartillas, con un tiempo máximo de 5 horas. Un lapso que pude resultar demasiado para algunas personas, pero no lo es, la escritura es compleja, te va atrapando y conforme te vas adentrando, el tiempo vuela.

Quedamos gratamente sorprendidos con la calidad de los trabajos presentados por los jóvenes, principalmente los de ensayo. Todos los escritos fueron valiosos, los autores pusieron gran esfuerzo y dedicación, ya si ganaron o no, eso es otra cuestión, pero eso no significa que el escrito fue malo o que no sirven para escribir. Un gran pintor o escultor, no se convierte en maestro de la noche a la mañana, para lograrlo tiene que practicar mucho, incluso cometer errores, pero no debe claudicar, es lo mismo con la escritura, hay que hacerlo continuamente, para ir puliendo detalles y por supuesto, hay que leer mucho, es básico, para lograr mejores escritos. Así mismo, los que ganaron deben mejorar todavía más, pues ahora el nivel de competencia será mayor.

Este tipo de eventos son de gran importancia, es un enorme catalizador para los jóvenes, los saca de su zona de confort; motivan una sana competencia y además les hace ver que la practica hace al maestro, los cuales, se necesitan en todos los sectores, pues simple y sencillamente, nos urgen más, Maestros Mexicanos.





Licenciado en Comunicación. Tesorero de la Asociación de Editorialistas. Coautor de diversos libros.

