Chihuahua en rojo

Estimado lector, es un placer poder saludarlo, espero se encuentre bien, desafortunadamente no es lo mismo para muchos otros chihuahuenses en nuestro estado, ya que al 25 de octubre tenemos 1,772 muertes registradas, con 16,407 contagiados y 12,180 recuperados.

Los números son fríos, pero representan personas, que tienen familias y que la enfermedad lastima y a veces mata.

La situación con el coronavirus en México nunca llegó a tocar el cero en contagios y cero en muertes, llegó en marzo y empezó a devastar sin distinción a todos, en nuestro estado la situación de salud se nos está complicando, a nosotros como sociedad se nos olvidó que estamos inmersos en esta situación que no es nada más de México: es de toda la humanidad.

A partir del viernes 23 hemos regresado al semáforo rojo con todas las implicaciones que esto conlleva, como lo he comentado antes, esta situación nos afecta en dos vías, tanto por la de la salud como la económica, y desafortunadamente una se contrapone a la otra, en el sentido de que para que la economía funcione la población debe salir y realizar actividades, pero esta movilidad sin las debidas precauciones aviva los contagios.

Es por lo anterior que tenemos que aprender a ser socialmente responsables para sacar adelante tanto la situación de salud como la económica, el gobierno federal se ha cerrado a apoyar los bolsillos de los mexicanos, nos encontramos prácticamente solos, es por eso aún más importante que nosotros como ciudadanos tomemos las riendas de lo que se debe hacer.

Primero que nada, estimado lector, le aviso, nos encontramos en medio de una pandemia, existe un virus mortal, como el que sale en las películas de Hollywood, ¡sí!, esas de zombis, donde los humanos se infectan y se les pierde el alma, este virus no se ve, por lo tanto no sabemos dónde nos lo podemos encontrar, pero también debemos saber que existen formas de prevenir el contagio y seguir haciendo nuestra vida y sobre todo, conservándola.

La primera acción que se ha implementado y que es altamente importante acatar, es lo que ud. ya sabe, la cantaleta del año, QUÉDATE EN CASA, si ud, no tiene que salir, se le permite realizar su trabajo desde su casa, y no tiene que salir…. Pues NO LO HAGA ¡POR FAVOR!

¿Qué más podemos hacer?

● Lavarnos las manos constantemente, si no tiene agua, use gel, si no tiene agua ni gel, pida ayuda al Municipio.

● Mantener distancia entre las personas, es decir evite el contacto cercano con otras personas.

● Protéjase la boca, la nariz, los ojos, no se los toque, use cubrebocas, si no tiene para comprar un cubrebocas, póngase un trapo amarrado con varios dobleces y ajústelo bien a su cabeza.

● Mantenga lo más limpio que pueda sus superficies, y los artículos que ha traído de fuera de su hogar, si compra algo en el mercado o supermercado, lave todo antes de tocarlo y consumirlo.

● Limpie su calzado al llegar a su hogar, puede tener una cubeta con trapeador con una mezcla con jabón, cloro y algún líquido desinfectante, y limpiar las suelas de su zapatos al llegar a su casa.

● Puede cargar con toallitas húmedas con jabón, y limpiarse constantemente.

La lucha es por Chihuahua, es por México, es por todos los integrantes de los cuerpos de salud, no nada más los médicos, también enfermeros, camilleros, laboratoristas, personal de limpieza, que es el menos remunerado y en muchos casos el más expuesto.

¡Recuerde! ¡NO NOS SOBRAN CHIHUAHUENSES! Ya estamos aquí, y debemos defendernos, lo podemos lograr con la cooperación de todos.

¡Gracias! Y hasta la próxima. Se despide de ud. María de los Ángeles Ruiz Almeyda, miembro de la AECH comentariosaloescrito@gmail.com @MarAlmeyda