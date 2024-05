Con Claudia no habrá lugar para las injusticias

Después de una larga gira por todos los rincones de nuestro querido México, nuestra candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, ha renovado la esperanza de las personas más vulnerables. Sus palabras de aliento se han llegado a la población campesina, a nuestros pueblos originarios, a la fuerza laboral de ciudades y del campo, a las mujeres, a personas con discapacidad, a estudiantes, académicos, intelectuales, profesionistas y desde luego a los grandes y pequeños empresarios. Para todos ha tenido expresiones de solidaridad y propuestas claras y específicas que les aclararon el porvenir; que les generaron la certeza de que la propuesta de un gobierno más inteligente, honesto y generoso es la de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Hay múltiples razones por las que la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos le otorgarán su voto a Claudia y a todos nuestros candidatos y candidatas el próximo 2 de junio; pero entre ellas hay algunas especialmente significativas, que por su trascendencia le han cambiado la vida a millones de mexicanas y mexicanos: hablamos del gran impacto que han tenido los programas del Gobierno Federal, la política salarial, la gran propuesta de nuestro presidente para realizar 20 reformas constitucionales y el proyecto de nación de nuestra candidata, centrado en 100 compromisos de gobierno que garantizarán que las transformaciones y los cambios realizados por el presidente echen raíces en lo más profundo de nuestra sociedad, para que los conservadores no puedan cancelarlos jamás.

Al respecto, es suficiente destacar que hay evidencias de que, gracias a los aumentos salariales, a la mejora de las prestaciones laborales, al aumento de los aguinaldos, de las utilidades y el bienestar de los trabajadores formales ha mejorado más allá de lo que antes parecía posible.

En verdad, sin exagerar, la nueva condición de estos trabajadores en la época neoliberal parecía una utopía y se vivía bajo la amenaza de que, si algún gobierno se atrevía a mejorar sus ingresos y prestaciones, el país se hundiría en el caos.

Sin embargo, ha ocurrido lo contrario: en lo económico tenemos una estabilidad financiera envidiable y en lo material; me atrevo a asegurar que no hay familia que no esté recibiendo un beneficio asociado directamente a la política laboral y social del gobierno de la Cuarta Transformación.

En cuanto a los trabajadores informales, y segmentos de la población más vulnerables, millones de familias han experimentado una mejora sustancial de sus ingresos, como resultado de los beneficios originados en programas como Sembrando Vida, la pensión a personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a hijas e hijos de madres trabajadores; y otros más, como las becas a estudiantes de Educación Básica y Media Superior.

Aunque los conservadores lo nieguen la vida en México ha cambiado radicalmente; el movimiento de la economía de la sociedad y de la política, provocado por la Cuarta Transformación, ha sepultado para siempre el mundo injusto y sin esperanza de ayer.

En este movimiento no hay vuelta atrás, con el triunfo de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” en México y en Chihuahua, este 2 de junio anclaremos a tierra firme la construcción de una sociedad que en todo superará la vieja sociedad que los conservadores y sus intelectuales neoliberales se empeñaron en mantener a costa de la pobreza de la inmensa mayoría del pueblo de México.

En esta nueva sociedad no habrá lugar para las injusticias, tampoco para los abusos y habremos de suprimir el robo, la corrupción y la democracia al servicio de los poderosos.

Estamos en el camino que nos llevará a levantar un México más próspero.

¡Seguimos haciendo historia!