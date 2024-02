La gobernadora de Chihuahua realizó un informe de cuentas alegres y carente de autocrítica para ocultar la falta de resultados en temas que importan a los chihuahuenses. Ha trabajado para complacer a la clase patronal, pero en Ciudad Juárez, ni a ellos convence pues tienen más reclamos que agradecimientos.

Los juarenses no olvidan que la ahora mandataria estatal envió un mensaje a los “malandros” o “el crimen organizado” para que se fueran a “hacer de las suyas” a Juárez, a Cuauhtémoc o a Delicias, cuando ésta era alcaldesa de Chihuahua capital. Pareciera que la tesitura sigue siendo la misma a dos años de asumir las riendas del Gobierno del Estado y el reclamo generalizado por la inseguridad retumba en todos los sectores en Ciudad Juárez, incluido el empresarial, su aliado natural. Al parecer aún no cae en cuenta que debe gobernar para todos los chihuahuenses y no sólo para la capital.

Pero ¿Cómo atacar la violencia si se ocupa en fomentarla? Si la guerra del agua ya ha provocado decesos en el pasado, ¿Cuál es el objetivo de inventar una guerra inexistente cada ciclo agrícola?

Su proyecto insignia, la Plataforma Centinela, nació en Guanajuato, en el estado con mayor violencia en el país. Sin embargo, es un sistema muy costoso que permite la opacidad, así le llaman los neoliberales a la corrupción. Después de Guanajuato, 16 estados adoptaron este sistema durante el gobierno de Peña Nieto; como resultado se incrementó 30 por ciento la violencia. A sabiendas de esto, fue el sistema de seguridad que compró e implementó la gobernadora en Chihuahua y que puso a disposición del gobernador de Texas Greg Abbott para perseguir a los migrantes. Cuatro mil 700 millones de pesos es el tamaño del negocio de la seguridad, pero la palabra clave no es “seguridad”, sino “negocio”, por eso el negocio florece y la seguridad disminuye. Mientras tanto, en Ciudad Juárez aún no se construye ni la cimentación de la famosa Torre Centinela.

Ciudad Juárez, por ejemplo, es la primera economía del estado aportando el 45 por ciento del PIB estatal y permanece abandonada no sólo en el tema seguridad, también en la modernización del transporte público y la conclusión del eterno BRT. Quizá los viajes a los paraísos fiscales no le han permitido atender este tema importante para los juarenses.

Su opción por la clase patronal por sobre la población se hace evidente en “contratos”, “regalazos”, “donativos” y “descuentazos” a empresarios, compañías extranjeras, emprendedores empresariales documentados por algunos medios, como en el tema de los libros de texto, en negar el 50 por ciento de la pensión universal a los chihuahuenses con discapacidad en el grupo etario de 29 a 64 años; en negarles la seguridad social a los chihuahuenses al impedir que se implante el IMSS-Bienestar, en controlar el aparato de Justicia.

Un ejemplo de su opción preferencial por los empresarios, visión que hizo tanto daño al país durante casi cuarenta años de gobiernos neoliberales, al convertir todas las áreas de la función pública en servicios para su contratación, se refleja en la queja de los plomeros en Juárez, quienes indican que en esta administración tienen muy baja demanda de trabajo, cuando en anteriores no se daban abasto. Esto se debe, explicó Raúl Gameros, plomero certificado por la JMAS, que ahora se da el servicio de fugas por medio de contratos a empresas. (Fuente Informativa).

En claro desprecio por la cultura de los chihuahuenses, cerró la Biblioteca El Correo “Miguel Ángel Granados Chapa” y utilizó como ariete a los niñas y niños para golpear al Gobierno Federal, en claro desprecio hacia ellos y hacia su educación.

Parte de lo que presume son logros atribuibles al Gobierno Federal, como la atracción histórica de inversión extranjera en México. Como Sandra Cuevas, que presume los logros del gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX en materia de seguridad, Maru Campos se atribuye la baja de delitos federales en el estado, al mismo tiempo que se opone, junto con otros gobernadores panistas, a que la Guardia Nacional esté adscrita al Ejército.

Además de todo esto, la Fiscalía Anticorrupción compra, sin concurso, vehículos a su pareja sentimental, entonces ¿De qué se presume la gobernadora? ¿De endeudar al estado?

Lo que presume en sus spots es la teoría del derrame del neoliberalismo, lo que ellos le llaman gotas que le caen a la población cuando a los de arriba les va bien, presume limosnas. Se piensa sentada a la mesa con la clase patronal disfrutando de un banquete mientras los chihuahuenses esperan a que les tiren las sobras. Para la gobernadora esto es misericordia, es libre mercado, para los chihuahuenses es indignidad.

Urge erradicar esta política neoliberal indigna en Chihuahua por un gobierno con justicia y de derechos para todos los chihuahuenses.