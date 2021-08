El futuro, determinación de la sociedad

Por: Luis Carlos Ramírez

En últimos días hemos sido testigos de las maniobras de políticos que nos pretenden mantener la atención en asuntos que no van a trascender efectivamente en nuestro porvenir; al menos en lo inmediato, pretenden de nuevo mantener a la población atendiendo de manera absurda a temas que deberán ser serios ahora con variantes que hacen un circo de la política nacional de nuevo. Cambiar la pregunta de si debemos destituir o si debemos darle continuidad al presidente, lejos de reforzar la democracia, buscan fincar bases de permanencia con tintes autoritarios de regímenes dictatoriales, que el terminar el gobierno que muchos piensan es inadecuado.

Pero como ya en otras ocasiones, se plantea la intención sabiendo que habrá debate, opinión pública, discusiones y distracciones que al final saben no procederá.

Y sin embargo, el país continúa con falta de medicamentos para niños con cáncer, la pandemia sigue creciendo, la violencia en boga, y en general los temas torales de interés de los mexicanos están ocultos detrás del humo del pan y circo… por cierto, pan y circo como el del Zócalo, gran burla de una cultura, que antes no se llamaba aún México, una sociedad que vivía en guerras entre tribus, con sacrificios humanos, con esclavos, y luego invasores de reinos no denominados en esa época como “España”. Pero hoy queremos que la historia se disculpe y los valores que en su momento eran válidos se adapten a lo que hoy es visto de manera distinta, y así juzgar a quienes creían hacer lo correcto.

No puedo decir que sea lo correcto ni lo adecuado, aunque las circunstancias, los motivos y la vida en esos tiempos en total, era así. Pero de manera manipuladora ahora queremos hacer culpables a quienes no piensan como hace 500 años. Además, con plena intención manipuladora, las fechas son adecuadas a las necesidades actuales, como la fecha de la independencia de México que Porfirio Díaz decretó de acuerdo con su cumpleaños, ahora de acuerdo con lo que el presidente considera le facilita su aceptación por motivos que no son más que meramente personales, pone una fecha de celebración sin fundamentos más que propios deseos.

Sumarizo rápidamente estos eventos, detalle sólo una pequeña parte de una gran cantidad de circunstancias que no dan a nuestra sociedad una certeza de rumbo futuro, sino una continua actuación de lamer heridas viejas, de culpar al pasado y a los actores que en muchas ocasiones ya ni siquiera viven, que no piensan ya de la misma forma. Y no voltean los “líderes” al futuro, proponen sólo recordar y lamentarse, o ver “quién fue”.

Eso no soluciona, y mucho menos propone ni pone las condiciones para que el verdadero “bienestar” sea una verdad próxima.

Hoy sólo podré decir que busquemos con iniciativas que van hacia el futuro, hacia dónde queremos llegar, con pasos seguros, firmes, decididos y con fundamento, solidez y visión, lo que nos dará seguridad de estar haciendo lo conducente. Es así como CHIHUAHUA FUTURA se hace presente hoy.

Es LA INICIATIVA, que tiene las bases y las personas adecuadas que nos llevarán a un Chihuahua con vocación y programas que nos den certeza, de ciudadanos con mejor ingreso personal y familiar de manera progresiva, de productividad creciente y una ciudad más competitiva en todos los aspectos. Además de ser un lugar donde nos sintamos más contentos y orgullosos de vivir, y que seamos parte de la solución, no un grupo de subsidiados limitados en su crecimiento a la asistencia gubernamental.

Porque ¡TODOS SOMOS CHIHUAHUA FUTURA!

Maestro en administración de negocios y ex presidente de INDEX