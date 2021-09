¡Éxito, Maru!

Por Carmen Rocío González

Era el año 2012, estando en el Comité Directivo Municipal, cuando por primera vez conocí a Maru, ella llegó a la reunión de Promoción Política de la Mujer (PPM), meses atrás había dejado la delegación de Liconsa por motivos de seguridad, pues denunció algunos actos de corrupción que venían sucediendo en ese lugar; esa tarde, ella sonrió cuando nos miró a cada una de las ahí presentes, Maru siempre sonríe.

No recuerdo mucho los detalles de la plática, pero nos habló de sus cargos en el gobierno federal y como diputada federal. Lo siguiente que recuerdo de Maru fue cuando nos encontramos en la víspera de la elección de 2012, fue nuestra candidata al distrito federal 8o, el mismo que tengo la dicha y la responsabilidad de representar, no lamento que Maru en aquel 2012 lo haya perdido, porque a los chihuahuenses nos permitió tener a Maru para muy buen rato.

En 2013 Maru ganó la diputación local al Distrito 17, hoy Distrito 15, a mí me tocó llegar por la vía de la representación proporcional a la Regiduría; en 2014, Carlos Rivas (también regidor) y yo, comenzamos a hacer una alianza con Maru por Chihuahua, porque estábamos seguros que con Maru, teníamos mayor posibilidad de que el PAN volviera a gobernar la capital y con ello aspirar a un mejor Chihuahua, sabíamos que ella anhelaba y soñaba con ser la primera alcaldesa de Chihuahua, yo creí en su sueño y lo compartí desde aquel 2014, no nos equivocamos, así sucedió, escribiendo esto me lleno de nostalgia, sin embargo, también me siento feliz porque los sueños se cumplen, pues Maru no sólo fue la primera presidenta municipal de Chihuahua; hoy, su amor a esta tierra, a su estado, su empeño de evitar el dolor que puede ser evitado, la ha llevado a ser la primera gobernadora de nuestro querido estado.

Con estas pocas líneas, Maru, quiero desearte primero que cuentes con mucha salud, que tu sabiduría y experiencia siempre te hagan detectar cuando puedas estar equivocada y retomes el rumbo, somos testigos las dos, que la soberbia y la vanidad mezcladas con poder no permiten ver ni escuchar a otros, no me equivoco en afirmar que los que se van, desearían haber hecho las cosas distintas, pero el tiempo no perdona y eso ya no será posible.

A los chihuahuenses les digo que se vale la crítica, por supuesto en los dos sentidos, pero que tenemos una oportunidad inigualable de cambiar el futuro de nuestra tierra, para que nuestros hijos puedan tener una mejor calidad de vida, más digna.

En este día especial y de historia para Chihuahua, para la propia Maru, hoy que toma protesta, sólo puedo desearle ¡Éxito, Maru!, porque tu éxito es garantía de un mejor futuro para quienes habitamos en este estado que amamos y que deseamos ver crecer, para todos los que aquí queremos seguir y prosperar, ¡que vengan los mejores años para Chihuahua!, cuentas con mi respaldo y mis oraciones.