La marcha ciudadana tiene razones y tiene fondo 

En nuestro país las cosas nunca han estado bien, sin embargo y a pesar de algunos malos gobiernos, siempre avanzamos hacia mejores servicios públicos y el fortalecimiento de instituciones y de nuestra democracia; lo que sí me atrevo a afirmar es que, nunca habíamos estado peor que en los tiempos de los gobiernos de Morena, que despachan desde lo nacional y en la mayoría de las entidades federativas.

La desesperación y el cansancio que se vive por la inseguridad, las masacres, los desaparecidos, las madres buscadoras sin apoyo, el cobro de piso, la falta de medicinas, los ataques a periodistas, la corrupción de los hijos del presidente, el abandono del campo, el enorme gasto público en las obras que no sirven, las amenazas constantes a la democracia, las innumerables intentonas de desaparecer a los organismos autónomos, el constante asedio para someter a la Suprema Corte y al INE, son algunas de las alertas que la ciudadanía libre e informada ya no podía dejar pasar.





Del Poder Legislativo ni hablamos, la mayoría y sus aliados son unos tapetes del ejecutivo. Lo debo decir con mucho orgullo, si no fuera por la oposición en el Congreso de la Unión y sobre todo, por las y los diputados de Acción Nacional, a estas alturas ya no tendríamos una república, viviríamos en una abierta dictadura.





La candidata por la coalición “fuerza y corazón por México”, que por cierto el día de ayer se registro formalmente ante la autoridad electoral, ha logrado sintetizar el sentir de la ciudadanía en estas tres postulados VIDA, VERDAD y LIBERTAD.





Es en ello, donde las y los ciudadanos de todas las ideologías, nivel socioeconómico, oficio, profesión, religión, colores partidistas encontramos el punto de coincidencia y que nos movió desde lo más profundo para salir a las calles de manera pacífica, solicitando un alto a la tiranía y a la división entre mexicanos; pues se pierde el valor de la VIDA cuando el gobierno es absolutamente insensible y no se conmueve ante la muerte de sus propios ciudadanos; se pierde la VERDAD cuando a mucha gente no le importa que el gobierno nos engañe a diario y se digan mentiras como “primero los pobres”, cuando en realidad son “primero los López”; se está perdiendo el valor de la LIBERTAD cuando el gobierno amenaza a todo aquel que piensa diferente a él, cuando no puedes salir de noche, cuando no puedes circular tranquilamente en las carreteras y vives con miedo.

La solicitud de la ciudadanía es clara y tiene fondo, defender la democracia, no solo el voto, por ello demandaron: 1. No intervención presidencial; 2. No desvíos para campañas; 3. Informar que programas sociales son constitucionales; 4. Dejar hacer su trabajo a organismos autónomos; 5. Blindar elecciones contra el crimen organizado; 6. Cobertura medios parejo a candidatas y candidato; 7. No propaganda sobre elección ya decidida; 8. Voto informado; 9. Informar sobre voto a legisladores y autoridades locales ( hay más que sólo la presidencial); 10. Voto libre.

Es momento de voltear a ver a la ciudadanía que es real y que ha tomado la batuta de esta elección, más allá de los partidos y políticos que no estaremos ausentes, estaremos de su lado, es momento de defender la Patria, nuestro México, que es de todos. Va por México. Seguimos.