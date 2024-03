Atención a la salud, prioridad del PAN

En este sexenio perdido, un tema que es muy doloroso para los mexicanos y que para Acción Nacional no es cómodo criticar, es el tema de la atención a la salud, pues trae consigo un contexto de mucho dolor, desesperación, frustración e incluso muerte que lastima profundamente a la ciudadanía, así que se tiene que tratar con respeto, pensando en la dignidad de cada mexicana y mexicano. Si bien, antes de 2018 se tenía un sistema de salud que por mucho no era el mejor, éste funcionaba, se avanzaba en la cobertura y en la atención inmediata a la salud, con un buen proyecto de prevención de enfermedades. Este mal gobierno, lo administró con base en ocurrencias y promesas de un modelo de salud como el de Dinamarca, y con ello, terminó por colapsarlo; hoy más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud, atención médica oportuna y mucho menos a medicamentos.

Ante el fracaso también en salud de este sexenio, Acción Nacional tiene propuesta y tiene un plan bien definido y estructurado para recuperar y mejorar lo que habíamos avanzado en materia de salud. Desde el PAN proponemos en un primer eje un modelo de financiamiento y atención de alta especialidad que garantice la atención de cada mexicano, siguiendo el esquema del Seguro Popular.

Aquí les presento La propuesta consiste en que por cada persona sin seguridad social, el Estado realice una aportación fija, claramente definida por ley, un aproximado de veintidós mil millones de pesos anuales solamente para enfermedades graves. Este enfoque asegura que dispongamos de los recursos necesarios para ofrecer atención médica de calidad y medicamentos ante enfermedades muy costosas, a cada niña, niño, mujer y hombre en nuestro país.

Para Acción Nacional, es importante considerar que el sector salud debe ser prioridad para el gobierno y así poder asegurar un estado de bienestar para la población. Los retos para el sector salud se seguirán presentando como el combate a la pandemia y la lucha y prevención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, los distintos tipos de cáncer, entre muchas otras.

En un segundo eje, Acción Nacional propone el acceso a medicamentos y un sistema de reembolso del costo en caso de que deban ser cubiertos por la persona, el antecedente es que la SCJN emitió la sentencia mediante la cual se resolvió un amparo en donde el problema jurídico planteado consistió en verificar el estándar general de protección del Derecho Humano a la Salud (DHS) al reclamar la omisión por parte de los hospitales del IMSS de brindar medicamentos de manera oportuna.

La Corte determinó en su análisis que el El Estado se encuentra obligado al suministro del tratamiento de forma oportuna, permanente y constante y, además, debe ser entregado considerando el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos.

Esta propuesta que presentamos con sus dos principales ejes son fundamentales para la consolidación de un verdadero, sustentable, inclusivo y robusto sistema de salud que verdaderamente proteja a todos los mexicanos. La atención a la salud es prioridad del PAN, además tenemos claro que es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado; sin excusas, sin ocurrencias y promesas banales como las que hizo el demagogo de Palacio Nacional. Seguimos.