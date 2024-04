Un atraco más, Morena se roba las Afores

El lunes 15 de abril, en la H. Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social convocó a Reunión Extraordinaria para votar fast track, el dictamen de una iniciativa presentada por diputados de Morena, mediante la cual los recursos ahorrados para las pensiones de las y los trabajadores que no habían sido reclamados por los titulares o sus beneficiarios pudieran ser transferidos y utilizados por un nuevo fideicomiso denominado “Fondo de Pensiones del Bienestar”.

De inicio parece un chiste que hayan creado un fideicomiso público para la administración de estos recursos, claro administrados por supuesto por Hacienda federal, que ascienden a poco más de 40 mil millones de pesos, cuando en 2019, el discurso de Morena y sus aliados era que los fideicomisos eran instrumentos financieros que propiciaban la corrupción. Los diputados de Morena son de doble discurso e incongruentes.

No pasa desapercibido que la propuesta y materia del dictamen es una extensión de la iniciativa constitucional que el día 05 de febrero del año en curso, el presidente de la República envió a la Cámara de diputados en materia de pensiones. Cuyo objetivo es volver al sistema de pensiones antes de la reforma de 1997. Es decir, desaparecer las Afores y que el dinero de estás sea administrado por el Gobierno federal.

Esta iniciativa, que se aprobó hace algunos días, solo necesitó para su aprobación mayoría simple de los votos de las y los diputados, es decir el 50+1, por lo que para el partido oficialista y sus rémoras no les fue difícil sacarlo a favor tanto en la Cámara de diputados, como en el Senado. Quiero resaltar varios aspectos.

Primero, el dinero en las Afores, que por no tener durante varios años movimientos, y por eso las definen como inactivas y aún y cuando estos montos no hayan sido reclamados por los pensionados o sus beneficiarios es dinero privado, es decir, es propiedad privada y tomarlos para llevarlos al fondo de bienestar, es un robo a las y los mexicanos que por décadas y mucho trabajo lograron ahorrar para un retiro y vejez digna.

Segundo, los recursos que también forman parte del fondo de pensiones del bienestar, son las ganancias que se obtengan del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, el problema es que estas mega obras faraónicas, operan con pérdidas y así continuarán por varios años más, por lo que existe el riesgo que tomen los ahorros de las demás cuentas, propiedad de los trabajadores.

Tercero, ellos argumentaron que esta iniciativa buscaba justicia social, pues utilizarían estos recursos expropiados de las cuentas inactivas de los trabajadores de 70 y 75 años que cotizaron en el IMSS y en el ISSSTE respectivamente, para aumentar las pensiones que actualmente se otorgan. Nada más lejos de la realidad, pues aumentar estas pensiones a costa del dinero privado de otros trabajadores, no es el camino.

Por ello, para las y los diputados de Acción Nacional, es prioridad entrar a un buen estudio y análisis que permita presentar propuestas que mejoren las pensiones de trabajadores, insistimos no a costa del dinero de otros trabajadores.

Por supuesto que votamos en contra, porque no podemos permitir que el gobierno de morena se quede con un dinero que no le pertenece, no permitiremos que sigan disfrazando de bienestar todos los atracos que han realizado durante el sexenio, y a la brevedad presentaremos las acciones pertinentes ante la autoridad judicial buscando proteger los derechos de los trabajadores. Seguimos