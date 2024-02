Las distractoras reformas del presidente 

A lo largo del mes de enero, y los primeros días de febrero uno de los temas más recurrentes que estaban en el ambiente político, económico y social, ya sea en medios masivos de comunicación, entrevistas, reuniones de café o grilla de pasillos, son las iniciativas de reforma que el pasado 5 de febrero presentó el presidente López Obrador, 20 reformas, 18 de ellas en materia constitucional y dos a leyes secundarias.

Por supuesto que no fue sorpresa el contenido de las mismas, pues semanas atrás ya las había estado mencionando y tampoco sorprende, porque realmente son temas que han estado en su agenda mañanera una y otra vez, no me detendré mucho en el contenido de las mismas, lo podemos ir platicando y revisando a lo largo de la discusión (si es que la hay), lo que sí pretendo hacer en este espacio es comentar en tres puntos mi opinión al respecto del paquete de reformas.

Primero, son un gran distractor, pues ante lo que se ya vivimos en el ambiente electoral y el cual se intensificará a inicios del mes de marzo, al iniciar las campañas, el presidente conoce el escenario nacional, sabe que su corcholata ya no crecerá, que él no estará más en la boleta electoral y que hay muchas posibilidades de que la oposición regrese a gobernar, lo insinuó no muy sútil ayer en su discurso al presentar las reformas; así que el presidente y su partido pretenden mantenernos en una discusión de asuntos que de inicio saben que NO PASARÁN, además de culpar a la oposición por no apoyar sus reformas quesque “sociales”.

Segundo, el presidente es un farsante, pues engaña con tal facilidad, disfrazando de beneficios para los mexicanos las reformas presentadas, y se inventa el origen del financiamientos con aspectos que sabe no podrá sostener, porque en la práctica no existen, por ejemplo, el tren maya al que le ha invertido más del doble, de lo que se proyectó en un inicio, no tiene, ni tendrá en el corto y mediano plazo, me atrevo a decir que ni en largo plazo, ingresos que pueda aportar para pagar las pensiones que pretende reformar el presidente.

Tercero, tomar en cuenta con mucha seriedad a los expertos, quiero citar en esta parte y decir que suscribo tanto a Macario Schettino, como a Pablo Majluf, analistas políticos, en dos de sus acertados comentarios en una de las redes sociales más importantes del país en lo político, Schettino, dice y cito: “Se sugiere que no haya discusión alguna de reformas Constitucionales…no tienen los votos, no pierdan su tiempo…. Y el nuestro… Y no abonen a la demagogía. Por su parte Pablo, comentó: “La mayoría es paja, pero las tres brujas-la electoral, judicial y de órganos autónomos- son suficientes para desmantelar no digamos la democracia sino a la república.”

Aquí está la alerta real, la buena noticia es que las tres deben pasar por reformas a la Constitución y ya dijimos y hemos demostrado que la oposición NUNCA apoyará las propuestas de López Obrador, morena y sus aliados, cuando estás pretendan dar un serio retroceso a las libertades, las instituciones, la democracia, el Estado de derecho que hemos construído, y en algunas ocasiones, a pesar de los partidos políticos, lo debo reconocer, las y los mexicanos por décadas.

Pese a lo anterior, es necesario analizar a profundidad el contenido de las reformas y en su caso, tomarle la palabra a Schettino, o bien, centrarnos en las que sí son un verdadero peligro para la democracia del país, que bien define Majluf.

De lo que las y los mexicanos no deben tener duda, es que las y los diputados de Acción Nacional defenderemos nuestra patria una vez más y con las consecuencias que esto implique. Va por México. Seguimos.