Fraseario | Proceso Electoral Local 2020-2021: cosa seria

Con la declaratoria formal del fin del Proceso Electoral Local 2020-2021 y los resultados que de él emanaron, queda claro que las elecciones locales son cosa seria.

En un inicio, la distintiva y particular seriedad del pasado proceso electoral radicaba, tal como lo señaló el entonces consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), Arturo Meraz González (†), en las complejas e inéditas circunstancias pandémicas en las que se desarrollaría dicho proceso.

Esas circunstancias, aunadas al reto de garantizar las condiciones para que los más de 2.8 millones de chihuahuenses que -hasta ese entonces- conformaban el listado nominal ejercieran su voto de manera segura, libre, informada y razonada fue, indudablemente, un asunto que el IEE se tomó -como era debido-, muy en serio.

Hoy, a poco más de once meses de haber iniciado aquel proceso electoral, la consejera presidenta provisional del IEE, Claudia Arlett Espino, declaró formalmente concluido el Proceso Electoral Local 2020-2021, calificándolo como exitoso. Calificación con la que podemos -y debemos- estar de acuerdo porque los resultados tan alentadores y satisfactorios que de él emanaron no dejan lugar a dudas de que las elecciones locales son cosa seria.

En el caso de Chihuahua, el Proceso Electoral Local 2020-2021 fue, es y será cosa seria no sólo porque se trató -como bien lo enfatizó la consejera presidenta del IEE- de un proceso electoral atípico y con complicaciones, por presentarse en medio de una pandemia, sino porque, a pesar de eso, el IEE facilitó decisivamente la elección y, con ello, que sucedieran cosas serias y trascendentales para la democracia chihuahuense.

Por ejemplo, resalta el hecho de que fue la primera vez que los ciudadanos chihuahuenses que residen en el extranjero (registrados en la respectiva lista nominal) tuvieron la oportunidad de emitir su voto (vía postal o por internet) para el cargo a la Gubernatura, registrando un índice de participación del 55.28 por ciento.

Asimismo, destaca que, como resultado del ejemplar desarrollo del Proceso Electoral Local 2020-2021 y de las acciones afirmativas tomadas por el órgano electoral, ahora hay alrededor de 60 personas de origen indígena que son autoridades en 30 de los 67 municipios del estado.

El asunto es que, una vez concluido el proceso electoral local, ahora existen más evidencias de que las elecciones locales y su debido proceso son cosa seria no sólo por la seriedad con que los Organismos Públicos Locales Electorales asumen su función, sino también por la seriedad con la que los ciudadanos asumimos el importante y decisivo papel que desempeñamos antes, durante y después de cada proceso electoral.

En esta ocasión, finalizo citando lo dicho alguna vez por la asistente legal, defensora del consumidor y activista ambientalista estadounidense Erin Brockovich-Ellis: Manténgase informado, haga preguntas, únase a su comunidad y luche a nivel local. Y asegúrese de tomarse sus elecciones locales tan en serio como las federales.

laecita.wordpress.com

laecita@gmail.com