Por: Antonio Ríos Ramírez

Un término de una escritora que realmente me gustó. Y se basa en conceptos de la vida diaria y de una manera sencilla estableciendo ¿Cómo es posible que seamos capaces de planear unas vacaciones para disfrutar al máximo en el lugar deseado y el tiempo seleccionado, y no seamos capaces de hacer lo mismo con nuestras vidas? Imagínense que planeáramos los próximos días como si fueran nuestras vacaciones, esto es un futuro deseado. De ahí el término fu-turista. Cómo hacemos para ver el futuro de una forma que disfrutemos del mismo, que fuéramos unos turistas del futuro y disfrutáramos el camino y las actividades que queremos hacer. Necesaria la apertura de pensamiento para empezar creyendo en un mundo mejor, imaginándolo y planeando para crearlo. Dice la escritora: “Lo importante no es lo que pasa en internet, sino lo que pasa en nuestra cabeza cuando estamos en internet”. La ley propone y el software dispone. Qué curioso que no dejarías a un niño de nueve años solo con un animal salvaje, pero si lo dejas con una Tablet, que viene a significar el mismo riesgo o probablemente peor. “Dicen que en el amor todos somos principiantes, pues en el uso de la tecnología, también. Sin embargo, ya hay cosas que sí sabemos y que son importantes tener en cuenta”. Si el siglo veinte ha sido el de los “Recursos Humanos”, el veintiuno será el de las “Relaciones Humanas”. Interesante la reflexión de cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo nos afecta esta relación. La usamos para realizar actividades más rápido y más económico. Pero nos ha vuelto como una especie de zombis, es increíble cómo hay más personas de espaldas a una pintura como la Mona Lisa tomándose una llamada selfie, que contemplándola. Recordemos que nosotros aprendemos por asociación y nuestro comportamiento es como un algoritmo; motivación, habilidad y disparador. De acuerdo a cómo nos sentimos, construimos nuestra realidad. A diferencia de las máquinas, nosotros no somos multitareas, y las multitareas en internet son como el alcohol. Así estando en línea conectados hacemos cosas que no nos atrevemos cuando estamos fuera de línea. Se dice por ahí, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser.

Es indispensable hacer altos, detenernos, porque la interacción con el internet nos atrapa. Aunque muchas veces pensamos que somos anónimos en las redes, los datos nos delatan. Así , sin un sentido crítico la tecnología es peligrosísima y nos hace tomar decisiones por defecto.

Otro punto importante es cómo utilizamos la tecnología para relacionarnos con los demás. Así como existe en las organizaciones responsables de riesgos laborales, deberían existir expertos que observen cómo las tecnologías afectan a las personas, unos administradores de la humanidad. que midan la humanidad de las tecnologías, si una tecnología nos puede quitar empatía o generar ansiedad, por ejemplo, casi todas las generaciones han tenido cambios muy grandes, como pudo ser por ejemplo el ferrocarril o la imprenta. La gran diferencia es que esta es la primera vez en que el ser humano se enfrenta a un cambio exponencial, y ni siquiera tenemos capacidad de entender lo que es exponencial. Y es que ese es el gran peligro. Es como si de repente nosotros viviéramos los años como los viven los perros, para los que un año equivale a siete de los nuestros. Pero ¿y si en lugar de siete son 14, y si en lugar de 14 son 28? Esto va muy, muy rápido. El huso, símbolo de la primera revolución industrial, tardó 120 años en extenderse por todo el mundo. Internet, ni siquiera diez. Tomando conciencia. Cuando tomas conciencia, pones la tecnología en su sitio. La tecnología puede ser una muleta en la que apoyarnos y llegar más lejos o puede ser una batuta, tú decides. Los analfabetos digitales hoy son los que no saben salir de internet.

Aprendamos a ser turistas del futuro, a disfrutar nuestro camino, y estoy seguro de que no es frente a un aparato conectado al internet. Las relaciones, la naturaleza y el mundo son tan maravillosos que vale la pena recordar que somos humanos y aprender tecnología como una herramienta apoyando al humano.