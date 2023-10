Generación inconforme, generación de cambio

La participación de los jóvenes en la política actualmente es básica y fundamental para fortalecer la democracia, las nuevas ideas y verdaderas intenciones de cambio generan una esperanza con la que antes solo se podía soñar, viviendo en un mundo dominado por viejas costumbres e ideas. En México actualmente según el INEGI el 30% de la población total corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años, que representan un gran potencial para el desarrollo del país. Para promover la participación política entre los jóvenes, es necesario brindarles oportunidades tempranas de participación política. Estas incluyen actividades como debates estudiantiles, simulaciones de votación y programas de educación política en las escuelas.

Aunque somos llamados por muchos “El futuro de méxico”, por algunos también somos llamados “generación de cristal”, una generación perdida entre la nueva era de la tecnología y una aversión a las viejas costumbres, gracias a esto está naciendo una generación de INCONFORMES. Somos inconformes, ¿porque conformarnos cuando sabemos que merecemos y necesitamos cosas mejores?, quedamos callados ante los abusos de las autoridades, su incompetencia, corrupción y falta de transparencia ya no es opción.

Y es justamente lo que México necesita, personas que ya no se conforman con lo mínimo si no que exigen lo justo, que no se callan ante las injusticias. Quejense, hablen, no se dejen y sobre todo hagan lo necesario para ser escuchados, de nada sirve decir sin hacer. Exigirle más al gobierno los obliga a trabajar mejor, dar mejores resultados y a tener funcionarios competentes para un

Esto se ve reflejado en las universidades, cada vez más jóvenes quieren ser parte del cambio, quieren ayudar a su facultad y sobre todo a su comunidad estudiantil. En una universidad como la mía es un honor representar a nuestra facultad y a sus integrantes, pero muchos lo ven como un puesto de juguete, una vez que pasa la campaña se les olvida que ellos están para cuidar y velar por los intereses de los demás estudiantes, quienes los pusieron ahí. Se les olvida que no somos “políticos en pequeño” o “politiquitos” somos factores de cambio, estudiantes como todos, con ganas de cambiar las cosas y sobre todo para cuidar a las personas que confiaron en nosotros.

El futuro está en nuestras manos, pero no solo el futuro, también el presente. Está en nuestras manos empezar el cambio que queremos ver.

Dentro de cada uno de nosotros está el cambio que tanto queremos, empecemos por cosas chiquitas, aportemos nuestro granito de arena. El futuro es nuestro, pero sin presente nunca habrá futuro, trabajemos todos los días para hacer de este país, estado, ciudad, comunidad o escuela un lugar mejor para todos.

“Una voz puede cambiar una habitación, y su puede cambiar una habitación entonces puede cambiar una ciudad, y si puede cambiar una ciudad puede cambiar un estado, y si puede cambiar un estado puede cambiar una nación, y si puede cambiar una nación puede cambiar el mundo. Tu voz puede cambiar el mundo” - Barack Obama

Ana Sofia Carrasco Aceves

