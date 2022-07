Hablemos del AGUA

Por: María de los Ángeles Ruiz

H2O, dos átomos de hidrógeno uno de oxígeno, mejor conocido como agua, esta composición química representa el elemento que casi todos los seres vivos tenemos y necesitamos en un 80% de nuestra estructura para poder formarnos, existir, realizar nuestros procesos metabólicos, y en las plantas, desempeña un papel fundamental para poder llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, sin el cual no existiría oxígeno para poder respirar, en conclusión por donde intentemos buscarle este elemento maravilloso que conocemos por agua, es lo más importante que necesitamos y que tenemos para vivir.

Mucho se ha dicho que las guerras del futuro serán por agua, algunos rebaten esa declaración, pero sea lo que sea, aquí en nuestro estado llevamos muchos años inclusive más de lo que algunos lectores que me puedan estar favoreciendo con su atención tengan en su haber de cumpleaños, ya han sido varias generaciones que ya nacieron bajo esta crisis de sequías severas y desafortunadamente parece que la cosa se acentúa. ¿Entonces? ¿quedarse con los brazos cruzados y esperar que lentamente la muerte nos arrope? Pues #EnMiOpinion ¡NO, GRACIAS!

¿Qué no se supone o hemos probado como civilización que tenemos el poder para modificar nuestro ambiente? Hemos creado ciudades enormes con concreto que también inventamos y construimos unas cosas llamadas vehículos, unos vuelan, otros ruedan, hemos hecho armas de destrucción masiva y algo tan básico como reconectar el ciclo del agua en la naturaleza ¿no podemos hacerlo? O más bien, a los que mueven el mundo, no les interesa, porque ya están viejos y ellos ya van a morir, o no deja dinero, al contrario, quita dinero hacer esas acciones…

Pues creo que estamos en la “rayita” como se dice comúnmente para dar la vuelta al timón y reencontrar el rumbo.

¿Sabía ud. que los árboles atraen a la lluvia? Pues le informo que esto es cierto, los árboles son esenciales para la vida en el planeta, ellos como nos enseñan en la primaria, son los encargados de absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno, que es el elemento que respiramos y sin el cual no viviríamos, muchos árboles juntos forman bosques y éstos a su vez son reguladores de temperatura, ¿le ha pasado que camina por la deportiva y que puede llegar a sentir frío? Pues es por esta maravillosa función que tienen los árboles en su conjunto, al regular temperatura tienen un papel fundamental en el equilibrio del ciclo del agua y por lo tanto influyen en la generación de precipitaciones.

¿Ve que no es tan difícil? Inclusive es hasta muy básico, así es, si logramos recuperar agua de precipitaciones y reinyectarla al subsuelo, sembrar árboles y nutrir al suelo, que es otro de los aspectos que tenemos que empezar a visualizar, nutrir nuestro suelo que está desgastado por los cultivos y por la construcción e invasión de la civilización, seguramente podremos borrar esas fatalistas predicciones.

Los humanos somos muy poderosos, y si nos organizamos, ¡más!, empecemos a voltear a ver este tema como algo que está al alcance de nuestra mano atender y arreglar, cada uno por más minúsculo que pueda parecer podemos colaborar, con simples y pequeñas acciones. Gracias por leerme. AECH. Hasta la próxima ocasión.