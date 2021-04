La causa de todos los males

López obrador se ha dedicado a afirmar que “las políticas neoliberales han sido muy agresivas… dejando a miles de habitantes en la extrema pobreza...” , cuando la realidad de una pobreza acentuada se manifiesta en todos aquellos países y gobernantes que se autonombran “socialistas” cuando en realidad son “comunistas”, siendo ellos los que empobrecen a sus pueblos cuando ellos y sus familiares se convierten en millonarios.

Y López todavía se atreve a decir “primero los pobres” e insististe en tener un gobierno “austero” cuando vive elegantemente en un palacio, y cuando “austeramente” regala millones de pesos a Honduras, El Salvador, y ahora a Guatemala, y sus hijos son ejemplo de cómo convertirse en neoliberales exitosos en menos de un año.

Quizá algún pensador pudiera demostrarnos cómo las economías comunistas pueden producir más riqueza económica y moral que la que ellos aborrecen, que no siendo perfecta, sigue siendo la única que nos puede llevar a un bienestar general.

¿Los países “optan” por la izquierda por los excesos del neoliberalismo?

Según Marx, las “tensiones” de clases (la explotación neoliberal), inevitablemente llevarán a la revolución comunista.

Pero significativamente, y contrario a las predicciones de Marx, no fueron las naciones capitalistas las que experimentaron revoluciones comunistas. Las que las experimentaron fueron ¡las dictaduras anticapitalistas!:

Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, entre otras, difícilmente “capitalistas”, etc. Estas cayeron en el comunismo, no optaron por él. Cayeron por la ocupación de los ejércitos rojos en los tiempos de la ex Unión Soviética. China es un buen ejemplo de cómo una nación mejora económicamente al aplicar políticas “neoliberales”.

De acuerdo al análisis izquierdista, “depresión” y “guerra” son las consecuencias inevitables del ahora neoliberalismo, pero esto es lo que López Obrador no tiene la capacidad de entender:

La naturaleza dinámica del dinero; la psicología de las masas en la economía; la función de la publicidad en la venta y distribución de los productos; el crédito al consumidor; el mercado continuamente en expansión (nuevos productos, población, etc.); el neoliberalismo de la gente, o sea su iniciativa tal como comercios, puestos, industrias; el papel del gobierno y las leyes.

¿Y la idea López Obradorista-marxista de que el neoliberalismo es responsable de

todos los males de la sociedad y que la propiedad individual es inherentemente mala?

Donde quiera que el comunismo está o ha estado en el poder en el mundo la gente huye por millares. Lo dejan todo, dejando atrás los horrores de la vida comunista, mientras sus autoridades tratan de frenar a toda costa el éxodo, por ejemplo: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte.