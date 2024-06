La democracia en entredicho

“Los hombres son tan simples y unidos a la necesidad, que siempre el que quiera engañar encontrará a quien le permita ser engañado.” Maquiavelo

La voluntad popular es la principal tesis de Juan Jacobo Rousseau, que elaboró una serie de reflexiones muy profundas sobre el valor del pensamiento humano. Elevar a lo más alto de la convivencia social, nos permite vincular a todos los miembros de la comunidad, en libertad, igualdad y fraternidad, es decir, en mantener la armonía y sana paz a la comunidad. El hombre es hombre porque trabaja, y produce los satisfactores de sus necesidades. Sin embargo, no debemos dejar de lado que la armonía requiere orden y reglas que todos debemos cumplir. A lo largo de la historia, existieron culturas que construyeron comunidades que tuvieron de base la destrucción de la armonía social, forjando regímenes autoritarios que no permitieron el arribo de la voluntad popular. En la época contemporánea, existieron y existen regímenes las dictaduras ( dictadura: violencia en el gobierno de la sociedad). Su base sustantiva es la demagogia en su máxima expresión, mentir, engañar, dividir y someter a la comunidad, prostituyendo los principios democráticos y obteniendo el poder a través del miedo. A los opositores se les moteja de malvados, traidores a la patria, y se les otorga la paternidad de todos los males de la comunidad. Los “blancos” eran los enemigos de los bolcheviques, los “comunistas”, eran los enemigos de los fascistas italianos, los “judíos”, los “comunistas”, los gitanos, los discapacitados y los opositores al nacional- socialismo (nazis) eran la causa de la crisis económica de Alemania. También en la URSS, los reaccionarios, eran asesinados o llevados a los “gulags” a los trabajos forzados. Campos de concentración, prisiones dedicadas a asesinar en masa a millones de seres humanos que eran los ”enemigos” de la patria. El padre, el hijo y el nieto en Corea, tienen sometido a un pueblo que tiene todo el derecho de vivir en armonía, pero, no se les ocurra criticar, porque son vilmente asesinados. Nuestra amada patria, que ha luchado por la armonía y la paz, tiene todo el derecho de elegir un gobierno acorde a los principios democráticos, sin quebrantar el orden jurídico. No hay derecho que las autoridades mantengan un régimen de crimen organizado para someter a 130 millones de mexicanos, que son vulnerables en virtud de la impunidad. Que el presente y el futuro sean la oportunidad para que usted, señora Presidenta electa, encabece la lucha por la democratización de México. Gobiernos autoritarios, ¡no! “No existe mejor gobierno, que el que mantiene diálogo permanente con sus gobernados” en ello estriba la prístina voluntad popular que nos llevará a ser un país reconocido y respetado en todo el mundo.