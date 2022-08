La mejor época de la vida

Por: Mario Góngora H.

La época más feliz de nuestra vida es esta, en la que nos encontramos todos actualmente, aunque muchas veces pueda parecernos que los años anteriores siempre fueron mejores.

Conozco varios que a sus sesenta años afirman que esta es la fase más feliz de su existencia. Pienso que esto es una decisión personal y de cómo queremos ver las cosas.

El famoso doctor norteamericano de fines del siglo antepasado Robert Cunning, al preguntársele cuál era el periodo más feliz de su vida, respondió: “Los sesenta años”, la edad que él tenía. Coleridge dijo de él que tenía la sabiduría del amor y el amor de la sabiduría. Fue un optimista demasiado entusiasta, pues pareció que nunca pudo ver lo triste y terrible de algunos de los aspectos de la vida. Optó por verlo todo positivo.

Con demasiada frecuencia dejamos que nuestra mente se interponga en nuestra felicidad. El espíritu empieza a decaer y se inicia el período crítico de nuestra existencia. Sin embargo personajes como Fontenelle afirman que la parte más feliz de su vida fue desde los sesenta y seis hasta los setenta y seis años.

La gran ventaja de haber vivido más años es el poder contar con los recuerdos, que aunados a las oportunidades de crear aún más de ellos, nos dotan con las grandes sensaciones de logro, de amor y de felicidad.

En los tiempos actuales se habla mucho de evitar la discriminación contra los demás. Sin embargo, tenemos que lo primero que hacen al ofrecer una tarjeta de crédito es preguntar su edad. Pasados los 65 la persona ya no es digna de crédito. Ya no es confiable. Y que ni se le ocurra solicitar un seguro de gastos médicos, pues seguramente todas las enfermedades serán preexistentes. Un seguro de vida será prohibitivo. ¡¡Y el colmo!!, ahora las autoridades empiezan a hablar de no darle licencia de manejar si pasa de los 60, o al menos, hablan de que en el mejor de los casos, se tendrá que evaluar la posibilidad de “certificar” que Ud. puede manejar. Más bien deberían sacar a los borrachos de las calles, así como a los prepotentes que se sienten con el derecho de exceder los límites de velocidad, de pasarse las luces en rojo y de meterse en sentido contrario donde se les antoje. Mejor que revisen las estadísticas de las edades de aquellos involucrados en accidentes en el último año: de los 20 a los 30.

Y así, aunque exista la discriminación contra adultos “mayores” que de hecho la mayoría están mejor física y mentalmente que muchos de 20, podemos asegurar que cualquiera que sea su edad, la presente es la mejor época de su vida si así lo desea y así lo dispone. La tarde de la vida puede ser convertida en la época de más y mejores oportunidades, así como la juventud puede ser convertida en la época más desagradable, terrible y oscura.