Grandes razones encierra la frase la “paz no es ausencia de guerra”, es obvio que todos anhelamos vivir en paz, ya que es una condición sine quan non para ser felices. La inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad que se viven en el país, tienen amenazada la paz social. Para estar en paz son necesarias la seguridad y la certidumbre, y en México se vive un escenario de inseguridad y de miedo que amenaza a la paz, aunque haya ausencia de guerra. También es una amenaza para la paz la marcada división que existe entre los mexicanos y ha sido el presidente López quien se ha encargado de radicalizarla, al estar señalando reiteradamente la división entre los conservadores y los liberales, los pobres y los ricos, los aspiracionistas y los conformistas, etc. Es urgente que todos los actores de la sociedad lleguen a acuerdos concretos para garantizar la paz.

Las autoridades eclesiásticas, recientemente tomaron la importante y urgente iniciativa de convocar a los candidatos que contienden para la Presidencia de la República, a firmar el compromiso para la paz y compartirles un paquete de propuestas para combatir la inseguridad. El acuerdo fue signado escalonadamente por los tres candidatos, y solo la candidata oficial Claudia Sheinbaum estuvo en desacuerdo con la mayoría de las afirmaciones y propuestas del documento de la Iglesia Católica, porque según ella “contiene una evaluación pesimista del actual gobierno” y lo suscribió con la condición de que se anexaran al documento los “otros” datos que ella tenía. No hay peor ciego que él que no quiere ver, el país está desmoronándose por la inseguridad que lo aqueja, porque gran parte del territorio mexicano es azotado y controlado por el crimen organizado, y como mencionan los obispos, ¿ como es posible que la delincuencia organizada cobre el derecho de piso a las tortillerías, a las tienditas de barrio, a vendedores ambulantes? Quienes apenas sacan para el sustento diario y de pilón les están cobrando derecho de piso por cantidades que no tienen. En los videos que publican los noticieros objetivos, los delincuentes golpean, amenazan y roban a los choferes del transporte público obligándolos a que les rindan cuentas; amén de que también en varias localidades la delincuencia organizada controla el precio de productos como el de los aguacates, limones, del huevo, de los cigarros, de los refrescos, etc. entre otras situaciones más graves como son las ejecuciones, a las que nos hemos referido en colaboraciones anteriores. Los argumentos que fundamentan el documento de la Iglesia Católica para la paz así como las propuestas para la inseguridad, se basan en trabajo de campo por el territorio nacional, en cientos de testimonios y entrevistas ciudadanas y en decenas de reuniones con las ONGS durante meses, que encierran la terrible realidad por la que atravesamos.

Negarse a reconocer los graves problemas que tiene el país es equivalente a dejar que los problemas crezcan, corriendo el riesgo de llegar al punto de no encontrar soluciones para enfrentarlos.