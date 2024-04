La democracia es el mejor sistema de gobierno, si bien es cierto como refieren los analistas, es imperfecta, adolece de errores y desaciertos, pero es el sistema que garantiza el ejercicio de la libertad, protege la propiedad y permite el crecimiento de la economía. Gran parte de la ciudadanía se siente desilusionada por la clase política, y esta situación obviamente afecta a la democracia, por ello también muchos jóvenes no la valoran, y porque no han visto su libertad, su propiedad y su patrimonio amenazados.

Giovanni Sartori consideraba que en nuestros tiempos la palabra más usada es la de “Crisis”, porque está en todas partes y reiteradamente se hace referencia a ella, por ejemplo, la crisis económica, la crisis familiar, La crisis política, etc., por lo que la crisis también alcanza a la democracia.

No cabe duda que convencer a los jóvenes para que participen en la política es todo un reto, tal vez el rechazo y/o la apatía por la política de gran parte de la juventud, se deba al mal testimonio que en la materia les han legado los adultos, al considerar y hacer referencia constantemente de que la política es sucia, y de que la democracia es mala, etc. Sin reflexionar en el compromiso que cada ciudadano tiene para que la democracia y la política funcionen adecuadamente.

Dice una máxima del derecho Romano “ El que es causa de la causa, es causa del mal causado”, por ende se entiende que si los gobernados no participan en el buen funcionamiento de la política y de la democracia, también llevan parte de responsabilidad en las consecuencias que esto implica.

Escuchaba a un grupo de jóvenes que representaban a otros jóvenes, que muchos de ellos no creen en la democracia, me quedé perpleja y me pregunté ¿entonces qué alternativa tienen? ¿ acaso creerán que los regímenes dictatoriales y autoritarios, o que el socialismo o el comunismo les van a reconocer los derechos inalienables, intransferibles, imprescriptibles e irrenunciables que tienen por el solo hecho de ser personas? Que no se engañen, el único sistema, que garantiza el ejercicio de los derechos humanos es la democracia, lo demás es utopía, y al contrario, los regímenes antes mencionados con excepción de la democracia son regímenes que controlan y restringen el ejercicio de los derechos humanos.

Añade Sartori que solo habrá democracia en la medida que exista una Sociedad abierta, en donde la relación entre gobernantes y gobernados se base en la premisa de que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y no que los ciudadanos estén al servicio del Estado. Valdría la pena que quienes no piensen así, busquen los testimonios de los migrantes que huyen de sus países por la pobreza, por el control del estado y por el no reconocimiento a sus derechos humanos y precisamente huyen a países desarrollados y democráticos.

Defendamos como Mexicanos lo que con tanto trabajo y esfuerzo hemos conseguido a través de décadas, y que ha costado la sangre de muchos hermanos, nuestro derecho a elegir pacíficamente buenos gobiernos, transparentes y democráticos, ya que nuestros derechos hoy están amenazados por el gobierno de la llamada 4 T.