Los retrocesos educativos en México

Los retrocesos educativos en el país que el gobierno federal no quiere reconocer y que son resultado de las evaluaciones de la última prueba PISA ( Programa para la evaluación internacional de los alumnos), que desde hace décadas mide el desempeño de los estudiantes de 15 años en México, reflejaron que la materia en la que más bajó el nivel educativo fué en matemáticas, con 14 puntos menos que hace cinco años, esto es consecuencia de la poca importancia que el gobierno de AMLO le dá a la educación, situación que se agravará con la vigencia de los libros de texto de la nueva escuela mexicana, ya que redujo la enseñanza de las matemáticas, por lo que tendremos repercusiones graves, toda vez y como aseguran los expertos, las matemáticas no solo enseñan a sumar, restar, dividir y multiplicar, sino entre otras muchas ventajas, desarrollan también el pensamiento lógico en los estudiantes, por lo que es lamentable que dos de cada tres estudiantes en el país, no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas ( PISA 2022). Resulta que de 81 países que fueron evaluados, México quedó en el lugar número 57.

Mientras que otros países como España mejoran en el desempeño educativo, el nuestro va en retroceso, pero no solo en matemáticas, también tenemos atraso en el aprendizaje de la ciencia, en español y en comprensión de lectura.

Uno de los pretextos del gobierno Mexicano fue el de la pandemia, sin embargo dicho argumento no es válido ya que la pandemia fue a nivel mundial, y en Latinoamérica países como Chile y Uruguay mejoraron en matemáticas, porque se preocuparon y ocuparon por la educación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sugerido a México, mayor inversión para mejor la educación, porque tenemos “ los niveles más bajos en la titulación de la educación secundaria superior”, y es uno de los países que menos invierte en educación, y para desgracia nuestra, los recursos etiquetados para mejorar el nivel educativo van en retroceso, a pesar del compromiso que tiene el país con la OCDE de incrementar el presupuesto para la educación. En el 2020 la inversión del gobierno en educación fue apenas de 4.5% del PIB, y en el 2023 disminuyó a 2.9 % , con razón la situación es grave.

El primer paso para mejorar los problemas, está en reconocerlos, es decir aceptar que están mal, y el Presidente López no reconoce éste retroceso, al contrario, aseguró en sus mañaneras que él no toma en cuenta los resultados de la prueba PISA porque es una práctica neoliberal, otro argumento del ejecutivo es que son “pruebas internacionales que no consideran las condiciones reales de cada país”, entre otras justificaciones y pretextos que refiere para darle la vuelta a los problemas, como suelo hacerlo constantemente.

La educación, es un imperativo categórico que requiere atención urgente; en lugar de aprobar que se despilfarren los miles de millones de pesos en obras faraónicas que de poco sirven, se debe entender la urgencia de destinar recursos para elevar el nivel educativo de nuestros estudiantes.