México en la Innovación, trascendencia de Chihuahua Futura

Recientemente, Bloomberg dio a conocer el ranking de los países en términos de innovación. Tremenda sorpresa el crecimiento de Corea del Sur quedando por una cantidad mínima inferior a Alemania, líder indiscutible en dicho indicador. Pero éste debe tener la referencia de Corea.

Los factores considerados en dicha evaluación consideran los siguientes aspectos:

En primer lugar, investigación y desarrollo. El ejemplo claro es Corea del Sur, un país que en la década de los 50 tenía un PIB per cápita comparable al de Ghana: el avance imparable de la economía coreana se ha basado no sólo en el éxito de las políticas públicas, sino en el trabajo conjunto de academia e industria. Samsung, por ejemplo, es una organización en la que la innovación es una práctica sistemática, en la que la mayoría de los empleados saben aplicar Triz (acrónimo ruso para Teoría para Resolver Problemas de Inventiva) en sus tareas cotidianas. No es casualidad.

En segundo lugar, la manufactura. No la manufactura tradicional, sino la de alto valor agregado.

En tercer lugar, la cantidad de empresas de alta tecnología

En cuarto lugar, la educación “post secundaria”. En concreto, se miden cuatro apartados: la educación post secundaria como porcentaje de la población en edad escolar; el porcentaje de la fuerza laboral con un grado escolar avanzado; el número de graduados en ciencia e ingeniería que se incorporan a la fuerza laboral, y la proporción de egresados en ciencia e ingeniería en relación al número total de egresados de educación avanzada

En quinto lugar, la cantidad y calidad de sus investigadores. Y su versatilidad.

En sexto lugar están las patentes, cuya abundancia demuestra el interés por la investigación, la ciencia y la tecnología

Nuestras autoridades federales han puesto énfasis en la reducción de los recursos en todos los rubros mencionados anteriormente. Aun concediendo que pudiera haber habido mal uso de algunos eventos y fondos, el dilapidar los fondos y dejar desiertas las formas de apoyo a la Investigación y Desarrollo (ahora con menos del 0.5% del PIB) es inaceptable y mediocre. Atentando contra la educación privada. Denostando la inversión de particulares, expresando que tener bonanza en las finanzas personales es malo, son indicadores completamente adversos a lo que pudiéramos aspirar para que la sociedad mexicana, nuestro país pudiera mejorar el nivel de vida, tener esperanza en el futuro y no sólo un corto tiempo en subsidios finitos, que no serán fondos fáciles de reconstruir.

En nuestra ciudad, tenemos la esperanza a través del proyecto Chihuahua Futura, para fundar principios de desarrollo y planeación ordenados de crecimiento de la sociedad y economía local. Vamos a tener que remar contracorriente por un tiempo, esperamos corto, para poder tener un ambiente general más propicio para la implementación de nuestra iniciativa, ¡la iniciativa de toda la ciudad!

Y esa esperanza se basa en el conocimiento de todos en las ideas, proyectos y beneficios esperados. Mejor calidad de vida, de ingresos, de desarrollo de tecnología, de innovación, de educación, etc.

Es imprescindible que todos armonicemos nuestras ideas e intereses, de manera colectiva, no dejando lugar a individualidades, pensando en el largo plazo, en el bien de todos y de nuestras futuras generaciones. Tenemos la oportunidad hoy, tomémosla como el hálito que es en estos tiempos de crisis.

Requerimos de maestros y alumnos de todos los niveles, de sindicatos, de empresas y negocios, de políticos y la sociedad en general involucrados, enterados y soportando el proyecto, estaremos siendo insistentes en la difusión para su abrigo en nuestras esperanzas.