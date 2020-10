No hace falta un Lazarillo, no somos ni podemos ser Ciegos

En días pasados la revista World Finance describió con la crónica de Charlotte Gitford, los 5 lugares del mundo que se podrían ver o están siendo más beneficiados ante la pelea comercial de los gigantes, China y USA.

Estos países son: Vietnam, India, Malasia, Singapur……y México!

Analicemos que los primeros 4 son próximos a China, algunos como Vietnam e India con mano de obra extremadamente barata y disponible en cuantía. Y el único que podría aprovechar sus características geográficas, es México.

Ya lo habíamos platicado esto antes, era una verdad enorme, tan es así, que el CEO y fundador de la empresa GOPRO, fabricante de las cámaras portátiles empleadas ahora en todo el mundo, decidió mover la producción para América a México, ante las cuotas compensatorias que sufrirían sus productos al ingresar a USA siendo producidas desde China, y mantendrían el mercado del resto del mundo produciéndose en China.

¡Nada mal! Pero hay algo más atrás de esto, hay que tener presente, como este último caso, que no está en México por tener mejores condiciones, sino porque es la mejor segunda opción que encontró, y aun así, podemos pasar a lugares menores si los países identificados al principio del presente escrito se dan tiempo de hacerlo atractivo mejor que México.

La competencia económica y de producción es pues, con todos los países del Mundo, como los de Europa del Este y los Países del Norte de África, así que nuestras condiciones de estabilidad, seguridad, entorno político-económico, paz social, y certidumbre de políticas públicas sean las adecuadas, ya que si de entrada nos pueden considerar, una vez pisando los terrenos Mexicanos, si encuentran fallas en estos aspectos, pueden y verán opciones fuera de aquí, incluso los ya establecidos en territorio mexicano podrían reconsiderarlo. Aún no hay esas opciones tan claras y diferenciadas, pero hay que estar siempre atentos ya que, si deterioramos nuestras características requeridas para la inversión, podemos dar pie a esas salidas.

El Gobierno de nuestro País puede participar en la promoción de inversiones, ya renunció a ello, desapareciendo los instrumentos públicos que lo hacían.

Puede facilitar la labor de establecimiento de empresas, ya hizo esto más complicado, con reglas nuevas, eliminando estrategias que facilitaban su operación, ahora emplea menos personal y menor cobertura en todo el país para atender el sector.

Los Gobiernos pueden coadyuvar a crecer las fuentes de trabajo y fortalecer las empresas en épocas de situaciones extraordinarias como la pandemia, en nuestro País, el Gobierno Federal ni siquiera volteo a verlos de manera efectiva.

El Gobierno Federal entro en franca disputa con el Estatal, con expresiones tan pueriles como “nos ofendieron”, y lo menciono así ya que las instituciones de gobierno son superiores a los individuos, trascienden por encima de los protagonistas temporales y son electas y se deben a la ciudadanía, la misión de las instituciones de Gobierno, los presidentes y los Gobernadores, se deben al pueblo que los eligió, no a sus propias filias y fobias, egos y temores.

El día de ayer un amigo entrañable de la familia, un joven sobrino por amistad, expreso una idea muy interesante, el observa que los asuntos políticos y los gobernantes, provocan reacciones en la gente como si fuera un partido de futbol, nos arrancamos la camisa, lloramos, podemos ofendernos, echarnos cerveza encima o hasta llegar a los golpes como ha sucedido en tragedias futbolísticas en muchos foros muy importantes del mundo. Y ésto no es el futbol, no podemos ser “fanáticos” de personalidades, nos debemos preocupar del ‘bien común”, no de los protagonistas, ellos son medios y facilitadores de hacer nuestra vida mejor y de la prosperidad y paz del país.

Espero pues, que los que se autodenominan o consideramos como los guías o Lazarillos del pueblo, que nos dicen debe seguírseles ciegos, sean capaces, como los canes que son entrenados para así hacerlo con los que la naturaleza les privo de la vista, pero también, espero de todos nosotros, que ante la obvia inexistencia de nuestra ceguera, empleemos la agudeza visual y analítica de nuestra mente para entender lo que nos es necesario, mejor y que permitirá que este país sea de futuro prometedor para las generaciones venideras. Y que los ahora nos ven como potencial de opción para substituir la producción en China, tengan más y mejores argumentos para así decidirlo y podamos transferir tecnologías, seamos autónomos, especialicemos a nuestros técnicos y profesionistas con mejores salarios y capaces de instrumentar el crecimiento con inteligencia y menos futbol.

¡Viva Chihuahua! Y ¡Viva México!