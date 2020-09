Nace con la Constitución de 1809 en Suecia, el origen de esta palabra es sueca y deriva de los vocablos ombud “el que actúa como vocero o representante de otro” y man “hombre”, la idea de esta figura era ser un observador hacia el poder para el cumplimiento correcto de las leyes, así como supervisar la aplicación de éstas.

En teoría, es una vía ágil y sin burocratismos para enterarse de las quejas de los gobernados frente a arbitrariedades cometidas por la autoridad, es un órgano público, autónomo, apolítico y apartidista.

Se supone que esta institución y su titular tratarán de mediar entre las autoridades y los quejosos para poder resolver las denuncias que los ciudadanos tengan, y si no se llegara a algún arreglo la institución formula recomendaciones no obligatorias para la autoridad, pero que se supone que la autoridad deberá atender o contestar, ya que la figura de los derechos humanos (posee por lo menos en teoría), una autoridad no coercitiva, pero sí de reconocimiento por toda la sociedad, por lo que se espera sea suficiente peso para que la autoridad corrija lo que haya obrado mal y así solventar la queja del ciudadano.

No perdonamos ni olvidamos; tras otra nueva negativa a las mujeres que van a la CDMX desde el interior de la República a dar seguimiento a sus casos, la semana pasada decidieron encadenarse a la sala de juntas en protesta por esta actitud, lo que derivó en la toma de las instalaciones de la CNDH, donde exhibieron un refrigerador lleno de buenos cortes de res, lo cual indignó a las quejosas provocando que realizarán pintas a los cuadros de los personajes históricos.

Una de las madres que toma las instalaciones tiene un hijo desaparecido desde 2014, otra madre a su hija la asesinaron, otra madre exige justicia porque a su hija a los 7 años abusaron sexualmente de ella.

Y cuando el presidente se enteró en su mañanera expresó que la presidente de esa comisión es una persona que ha buscado a su hermano junto con su madre por años, que no es una intelectual, o conservadora y dejó sentir su gran indignación por el ultraje a Madero, sólo eso.

Pero lo demás, pues es lo de menos.

