OPINIONES RELEVANTES SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MÉXICO

-primera parte-

Por: Eimi Córdova de la Peña (*)

En el mes de septiembre, los Coordinadores Parlamentarios de todos los partidos políticos, decidieron someter la reducción de la jornada laboral a parlamento abierto, esto quiere decir que, se forme una comisión de trabajo, en donde se escuchen a todas las voces no sólo partidistas, sino también sindicales, empresariales, académicas, especialistas y de los ciudadanos, para poder perfeccionar esta reforma, es por esto que, no se designa fecha para resolver al respecto hasta en tanto no se tenga un debido estudio y consenso de opiniones especialistas.

Al respecto se entrevistó en el estado de Chihuahua a dos líderes tanto empresariales como sindicales, donde se les preguntó su punto de vista sobre la reforma de reducción de la jornada laboral, en el presente artículo expondré la opinión empresarial del presidente del Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de Ciudad Cuauhtémoc, Chih., el C. Ricardo Urby Hernández, quien comenta lo siguiente: “En general yo pienso que hay pocos estudios y pocos datos sobre el impacto positivo que podría tener la reducción de horario, ya que los estudios en los que se basan tienen un defecto de origen, porque la mayoría de los ejercicios que se han realizado son en países en desarrollo, y ahí las pruebas que se hicieron realmente movieron variables que no te pueden dar certeza, por ejemplo se utilizaron empresas que ya estaban predispuestas a la reducción de horario y aun así se les otorgo un subsidio para poder llevar a cabo el experimento, hubo otras en donde la reducción fue tan poca que lo único que hicieron fue recorrer por la jornada laboral, quitando el descanso intermedio que tenían los trabajadores al día dentro de su jornada laboral, es decir se compactó el horario para poder dar el tiempo que requería el experimento o bien accedían a la reducción de horario siempre y cuando los trabajadores alcanzaran los objetivos propuestos , pero si no los alcanzaban tenían que acudir a trabajar, la reducción de jornada estaba condicionada a la productividad, entonces en realidad no tenemos ningún estudio, ninguna experiencia previa que nos indique que la productividad se aumenta, es cierto que, si ha habido resultados positivos depende de cómo los midas, pero si aquí en México también van a ofrecer un subsidio a esas empresas que reduzcan sus horarios pues pudiera ser, que de esa forma sí fuera conveniente para las empresas, pero yo creo que no es el momento ni es la forma y pues ahorita estamos en un gobierno que tiene ideas de corto plazo, que puede generar en un futuro consecuencias irreparables, por lo que si no tenemos estudios y casos de éxitos serios, somos un país con una muy corta productividad, pues a qué tiempo tendríamos los problemas derivados de la reducción de jornada, aquí en México el derecho laboral es un derecho social que si se va para delante ya no hay vuelta atrás, estaría complicadísimo volver a las jornadas, realmente las empresas afectadas serían las Pymes, ya que son más de 20 millones de trabajadores, entonces si tú fueras el dueño de una Pyme, ¿cómo le haces ahora para suplir las ocho horas restantes? Entonces los empleos no se van a perder porque va a haber consumo en la economía, esto no se ha comprobado en ninguno de los experimentos, para decir que las personas que descansan consumen tanto más como para suplir a los trabajadores que tengo que contratar para cumplir con los horarios de apertura en los establecimientos”.

En el siguiente artículo, veremos el otro lado de la moneda que es, el punto de vista de un líder sindical del estado.