Peligro de extinción 

Por: María de los Ángeles Ruiz

Estimado lector de El Heraldo de Chihuahua, es un gusto poder saludarlo nuevamente, y le agradezco profundamente que me dedique unos minutos de su valioso tiempo, hoy quiero que platiquemos de los animales en peligro de desaparecer.

Se dio a conocer en los medios de comunicación sobre un indígena que envenenó a un jaguar porque se había comido un burro de su propiedad, y pues al humano se le hizo muy sencillo terminar con la vida del animal.

El hecho puede parecer muy normal, pero debemos tomar en cuenta que los jaguares son animales que desafortunadamente se están acabando y esto por culpa de la acción humana.

Los humanos hemos invadido los espacios vitales de los animales desde hace mucho tiempo, hemos usado sus pieles y nos alimentamos de ellos, pero también los aniquilamos, creo yo que como sociedad debemos reflexionar al respecto, aunque claro está que el contexto en el que se da este incidente tiene todos los atenuantes para sólo decir, “Bah, pos pobre animal” y seguir con lo que estamos haciendo, sobre todo en la realidad que muchos humanos viven, me refiero a las condiciones precarias que pudiera tener este indígena en particular, cuando el burro que ha muerto puede significar todo su patrimonio y su única forma de poder salir adelante, pero aquí es donde se plantea la pregunta: ¿Y el estado?, ¿dónde está? ¿No se supone que vivimos en una sociedad organizada donde hay instituciones que se preocupan por cuidar el equilibrio ecológico, o sólo son burocracias que sirven para que algunos ocupen puestos y nada más?

Creo que la situación se debe tomar en cuenta, porque puede usted decir, pues sólo es un gato al que matan, al cabo hay más, pero en realidad no es así, esos animales han sido mermados y su existencia tiene una justificación dentro de las cadenas alimenticias y el equilibrio del planeta.

Podemos pensar que no nos afecta, pero si nos acercamos a la reflexión, cada cambio en los ecosistemas afectan directamente al humano, aunque no sea inmediato y no sea percibido por nosotros.

El avance de las civilizaciones y la falta de sensibilidad por parte de nosotros los humanos hacia los animales es muy grave, los animales han tenido que replegarse para que nosotros existamos y considero que deberíamos tratar de cuidar más a los animales que existieron en algunos casos mucho antes que nosotros como humanidad.

Considero que si la naturaleza nos otorgó tal capacidad de cambio de nuestros entornos debemos tener conciencia de que estamos brevemente en este planeta para cuidarlo y conservarlo, no para destruirlo y abusar de sus recursos.

Y usted, ¿qué opina? Le mando un abrazo y nos leemos en la próxima.

Una felicitación al maestro Alejandro Rueda por su elección como presidente de la AECH, de la cual soy miembro. Gracias y cuídense mucho.