¡Pero qué semana!

Por: Román Rivas Hong





¡Híjole! ¡Pero qué primera semana del año! La iniciamos con una muy desafortunada noticia el primero del año con la fuga de 30 reos del Centro de Reinserción Social #3 de Ciudad Juárez, aunque gracias al trabajo conjunto de los tres niveles de Gobierno durante esta misma semana han sido ya encontrados cuatro de los reos y afortunadamente el más peligroso de ellos, abatido durante una persecución por nuestras autoridades. Un gran impacto causó también en la semana la captura de Ovidio Guzmán en el vecino estado de Sinaloa y aunque las consecuencias de ello tendrán algunos sinsabores, lo cierto es que con su captura se abre el paso para mejorar la relación bilateral entre Estados Unidos y México, la cual ha sido fuertemente golpeada por muchas de las políticas que nuestro gobierno federal está tomando no sólo en el tema de seguridad sino en muchos temas comerciales entre ambos países; seguramente la primera frase que el presidente Biden le dirigirá a nuestro presidente será “¡Atta-boy!”… recordemos que no podremos mejorar nuestra competitividad ni podremos seguir atrayendo inversión extranjera si no tenemos Estado de Derecho; el tener Estado de Derecho es el cimiento sobre el cual se forja una gran comunidad. La semana continuó con muy tristes noticias ante el fallecimiento de un gran empresario y uno de los más grandes íconos de la industria chihuahuense: Don Luis Lara Armendáriz. No se puede concebir la historia moderna de Chihuahua sin todas las contribuciones que don Luis hizo directa e indirectamente por la comunidad, atrayendo inversiones de múltiples empresas extranjeras al Estado -y al país- a través de su exitoso modelo “shelter” generando cientos de miles de empleos en el país. El legado que don Luis deja sin duda alguna trasciende a través de su descendencia y de la muy sólida estructura de la gran compañía que él fundó: American Industries, y cabe mencionar también que don Luis fue socio fundador de la antigua Amachac (Asociación de Maquiladoras de Chihuahua AC) que con el paso de los años se ha convertido en lo que hoy denominamos la Asociación de la Industria Manufacturera de Exportación de Chihuahua, alias Index Chihuahua. ¡Y vaya! Hasta la NFL nos dio una gran sorpresa ésta primera semana del año con el terrible desvanecimiento en pleno juego que Damar Hamlin de los Bills de Buffalo sufriera durante el partido ante los Bengalíes de Cincinnati después de haber sido golpeado en el pecho por Tee Higgins, causándole una conmoción y/o arresto cardiaco, desvaneciéndose en pleno campo colapsando sus pulmones y después el resto de su organismo; muy impresionante el ver cómo le aplicaron RCP en pleno campo, pero más impresionante aún ha sido ver la recuperación del jugador que, después de todos los cuidados y protocolos que el cuerpo médico y la liga establecieron, pudo salvar su vida. Con este caso recordé aquel famoso juego que en septiembre del 2001 (hasta parezco Pedro Septién), justo después de los ataques de las Torres Gemelas, que se dio entre los Jets de Nueva York y los Patriotas de Nueva Inglaterra en donde Mo Lewis golpeó de manera tremenda a Drew Bledsoe, mariscal de campo de los Patriotas, provocándole una conmoción que cambiaría para siempre las reglas de este juego; en su momento no dimensionamos lo grave de la lesión, sobre todo porque el jugador quedó consciente en el campo (a diferencia de Damar Hamlin), pero la realidad de las cosas es que durante esa semana nos daríamos cuenta que a Drew Bledsoe le quebraron las costillas y perdió 50% de su sangre pero hacia el interior de su cuerpo haciendo que sus pulmones colapsaran, pero al igual que el caso Hamlin, la rápida respuesta médica y las decisiones que tanto el equipo y la liga tomaron salvaron la vida del jugador. Bledsoe era un gran mariscal de campo, en la cúspide de su carrera, pero esa lesión cambió su vida para siempre; por cierto, el mariscal de campo suplente que entró al relevo por Bledsoe se llama Tom Brady y lo demás… lo demás es también historia (ya les platicaré). Y pues, esto fue tan sólo un poco de lo que sucedió en esta primera semana de 2023, pero la segunda está diciendo “quítate que ahí te voy”, ya que la cumbre trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México seguramente generará una gran cantidad de conversaciones y trabajo. El punto medular serán las controversias derivadas del T-MEC y en donde si México no cambia su postura con respecto al tema energético empezaremos ahora sí a tener problemas muy serios cuyas consecuencias ya se las he platicado en columnas anteriores. Pero bueno,, sea como sea, hagamos que el 2023 sea… ¡Un muy feliz año!





Maestro en Administración. Presidente de Index Chihuahua

roman.rivas@mgsmfg.com