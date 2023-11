El futbol es el deporte más popular del mundo y a pesar de sus numerosas ligas y torneos en general, cuenta con un sistema estándar de competencia, sin embargo este no abarca el 100% de su variedad y para sorpresa de nadie, desafortunadamente nuestro país fue de los primeros en deslindarse de dicho formato de liga. Son ya más de 40 años desde que el futbol mexicano implementó la famosa liguilla y desde entonces ha ignorado año tras año el tan funcional formato tradicional. Ahora bien, la misma liguilla ha sufrido su propia serie de modificaciones y alteraciones, la peor de estas versiones apenas fue despedida este verano con la eliminación del repechaje que le daba un boleto a fase final a 12 de los 18 equipos. Y si bien la desaparición del repechaje sin duda fue una buena noticia para los aficionados del futbol mexicano, la realidad es que el nuevo formato tampoco ha dejado satisfacción. Hablemos del sistema de liguilla que estaremos utilizando a partir de este torneo. Hablemos del Play-in.

La Liga MX cuenta actualmente con 18 clubes, los cuales al finalizar la temporada regular se acomodarán en orden de puntos para dividirlos en tres partes. Los primeros seis lugares avanzarán directamente a cuartos de final, los últimos ocho quedarán eliminados del torneo y los puestos 7, 8, 9 y 10 serán los protagonistas de este nuevo experimento Play-in del que estamos hablando.





Séptimo y Octavo lugar jugarán un solo partido en casa del séptimo, el ganador de este encuentro se juntara a los otros seis como calificado a cuartos de final.

Noveno y Décimo lugar jugarán un solo partido en casa del noveno, el perdedor de este encuentro se juntara a los ocho sotaneros y estará eliminado de la competencia.

El perdedor del 7vs8 jugará un partido en su casa ante el vencedor del 9vs10, el ganador de este encuentro será el octavo y último calificado a cuartos de final, para después proceder al sistema de liguilla que ya conocemos.





Como ya es tradición, esta idea surge a raíz de copiar algún formato deportivo norteamericano (en este caso de la NBA), sin duda alguna nuestros vecinos del norte saben de entretenimiento y por supuesto que el entretenimiento es algo indubitable para la liguilla, es intensa, ríspida y emocionante, pero desde el punto de vista tradicional del futbol, es y siempre será injusta. Desde hace más de 40 años la temporada regular no es nada más que una manera de acomodar a los clubes para la fase final. Es por eso que existen aficionados que se atreven a declarar que no existen equipos grandes en nuestra liga, ya que es una realidad que las brechas entre clubes no son tan amplias como en otros países, sin embargo este hecho se debe precisamente al sistema de liguilla, cuya misión es esa literalmente, hacer lo posible para mantener las distancias cortas. Una liga de oportunidad, le han llamado a nuestra Liga MX en muchísimas ocasiones, muchísimos periodistas deportivos. Una liga injusta la llama… este aficionado.





Mario Ramírez / @LaFutboliza