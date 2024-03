Punto y aparte | El desaire de Claudia y los aplausos para Xóchitl

“El desdén, con el desdén”. Moreto

Cuando una persona se compromete a acudir a determinado lugar o evento y no lo hace o cancela sin justificación alguna es considerada como gente grosera, el acto representa una falta de respeto y coloca al ausente como alguien de poca seriedad, desde luego que cuando el motivo es por cuestiones de salud la ausencia es comprensible.

Una importante institución bancaria de nuestro país, siempre que hay elecciones para la presidencia de México invita a todos los candidatos y candidatas a una reunión plenaria para escuchar sus respectivos planes de trabajo y tener un diálogo abierto con ellas y ellos. Pues hace unos días esta reunión se llevó a cabo ofreciendo a quienes buscan suceder a Manuel Andrés una flexibilidad no tan solo en el horario sino también en el formato para que se pudieran expresar con libertad (como debiera de ser), los únicos que acudieron fueron Xóchitl Gálvez de la alianza PAN, PRI, PRD y Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano. La candidata oficial Claudia Sheinbaum les hizo el vacío y cuando Enrique Castillo, presidente saliente del consejo de administración del banco, mencionó sobre el desdén de la morenista, los abucheos y rechiflas no se hicieron esperar. Los asesores de candidatas y candidatos deben de estar al tanto de este tipo de situaciones para no afectarles en la percepción del futuro votante.

El candidato de los tenis fosfo fue el primero en hablar ante los 240 empresarios que acudieron a la 32 reunión plenaria y el comentario de gran parte de estos fue que el joven no lo hizo tan mal reconociéndole potencial para un futuro (no para esta elección, pero uno nunca sabe)

Xóchitl (cuya gelatina sigue cuajando) llegó acompañada a este evento del ex secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, asi como de Ildefonso Guajardo, quien tiene bajo su responsabilidad el área de relaciones exteriores en la campaña de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, dos perfiles que, sin lugar a dudas, le inyectan impulso al equipo de la hidalguense.

Dentro del puntual discurso que emitió Xóchitl Gálvez (sin chicle de por medio) mencionó la posibilidad de reactivar el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, aquel que fue cancelado debido al capricho de ya sabemos quién y que representaba una obra de nivel mundial para nuestro país, apuntando, la candidata, que seguramente requeriría de alguna participación privada para su puesta en marcha. También comentó que la Guardia Nacional sería civil, que la energía eléctrica que se adquiera lo hará a quien la venda más barata, que no va de acuerdo con la militarización y que es sumamente necesario que se transparenten los recursos que se operan en el programa de pensiones de adultos mayores.

Las dos candidatas punteras en la percepción de los mexicanos fueron invitadas a esta reunión, una de ellas simple y sencillamente desaprovechó la ocasión y la otra fue aplaudida en este importante foro de empresarios, parte fundamental en el desarrollo de nuestro país. Bien por quienes sí acudieron, punto a favor. Ande pues.