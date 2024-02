Punto y aparte | Visitando la mejor frontera

“Juárez, que viva por siempre, que viva su historia, que le ha dado gloria, que viva su gente”

Alberto Aguilera Valadez -

Tenía tiempo de no estar en Ciudad Juárez y el viernes pasado la brújula apuntó hacia la mejor frontera de nuestro país; desde la entrada se observa una ciudad en movimiento, con un dinamismo que le inyecta su gente trabajadora a la que da gusto saludar. El motivo del viaje fue la presentación del libro “Derechos Humanos, una Óptica Editorial” que publicamos en conjunto la Asociación de Editorialistas de Chihuahua y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el marco fue el bello auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACh que tuvo cupo lleno con periodistas, catedráticos, estudiantes, integrantes de diversos organismos e invitados especiales.

Después de las palabras de agradecimiento de Néstor Armendáriz (presidente de la CEDH) y de su servidor, dieron un emotivo mensaje Rogelio Loya Luna, recaudador de rentas, representando a Gobierno del Estado y Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, para proceder a escuchar los interesantes comentarios de los presentadores del texto.

La primera presentadora fue la Maestra Fryda Libertad Licano Ramírez, consejera del Instituto Estatal Electoral y columnista de este rotativo quien señaló que no hay derechos humanos sin democracia ya que ésta protege precisamente los derechos humanos de todas las personas, señaló también que, si el Estado está moralmente justificado en proteger los derechos humanos básicos de los individuos, entonces también lo está para promover aquellas instituciones que son necesarias para tal efecto. Por su parte el Maestro Mario Alberto Duarte Bustillos, director de la unidad académica de la UACh que nos recibió, comentó que el libro cobraba particular relevancia en Ciudad Juárez ya que ha sido considerada la más peligrosa del mundo, destacó el gran valor de las palabras de los autores quienes a través de sus reflexiones invitan a que el lector haga lo propio, propuso que para un siguiente libro consideremos a la educación como un derecho humano y finalizó diciendo que el texto representa un llamado importante al respeto. Nuestra compañera, la comunicadora Dinorah Gutiérrez Andana fue quien representó a la AECHIH y a la CEDH ya que ella fue coordinadora del libro y realizó un puntual análisis de cada uno de los artículos que lo integran destacando al final del evento que siempre será mejor conocer y saber sobre los derechos humanos que sentarnos sólo a mirar lo que pasa a nuestro alrededor dejando pasar todo aquello que no está bien y que lastima la dignidad humana.

Dos importantes acciones realizamos a través de este libro, la primera es la promoción de la lectura, ya que ésta significa aumentar el conocimiento y conectar con los demás a través de inteligentes letras cuyo único propósito es crear conciencia. La segunda es la urgente promoción de los derechos humanos que nos lleva a defender la dignidad de las personas en la búsqueda de la justicia social.

En el evento se encontraba el Ingeniero Carlos González Fernández, compañero de la AECHIH y columnista de El Heraldo de Chihuahua quien tiene en su haber una canción dedicada a Ciudad Juárez, aquí me despido con parte de ella:

“Amanece la frontera, la madrugada se siente, en cada espacio viviente, de la ciudad que despierta, con la lucha de el juarense, que cada día se esfuerza, por ser mejor plenamente, ¡que viva esta tierra siempre, que viva esta tierra siempre!”.