Renovamos en Juárez sistema de recolección de basura

Los retos de una ciudad moderna radican en la mejora constante de sus servicios, la seguridad y paz social, por su puesto, en la obra pública y el mantenimiento de sus calles, son parte importante de ello.

Pero los retos de una ciudad moderna que radica en la frontera, como la nuestra, implica mucho más que eso, no basta el ejercicio común de una administración pública, como tampoco basta una estrategia ordinaria comercial o de negocios para los empresarios que se asientan aquí, no es suficiente llegar a la oficina o al trabajo a las 8:00 a.m. y retirarse a las 3:00 de la tarde, ni hacer sólo labor de lunes a viernes. Para que las cosas sucedan aquí no basta con que se hagan bien, se tienen que hacer mucho mejor, de tiempo completo, para que el resultado sea un tanto satisfactorio.

Es nuestra realidad y la asumimos convencidos de que podemos generar un cambio, lo estamos haciendo y paso a paso vamos transformando nuestra ciudad.

En breve daremos un paso importante en el mejoramiento del sistema de recolección de basura en Ciudad Juárez, que en los últimos 15 años estuvo a cargo de una sola empresa que nunca se dio abasto, que no cumplió con las expectativas de la ciudadanía, y que generó un problema social grande que ahora deberemos erradicar, con una estrategia que cumpla con las exigencias de la ciudad, la más grande del estado.

Hemos dividido la ciudad en cuatro cuadrantes y para eficientar la recolecta de desechos hemos contratado a varias empresas que tendrán a cargo alguna zona de la urbe.

A partir del 5 de septiembre comienza la renovación del sistema de recolección de basura, y para ello dispondremos de 150 camiones recolectores nuevos y de primer orden, que son más de la mitad de los que usó en sus mejores tiempos la empresa que actualmente tiene el servicio.

De antemano sabemos que duplicar la flotilla de camiones no es la solución entera, requiere de una estrategia eficaz, de un reordenamiento de las rutas, de concientización a la ciudadanía para que no se quede basura después de la colecta, de ir corrigiendo errores en el camino, para que nuestras unidades lleguen aún a las zonas de más difícil acceso.

Otra empresa dispondrá de 100 contenedores que se dispondrán en la zona centro, para que la recolección se realice de manera más eficiente, y se mantengan más tiempo limpias las calles y los ciudadanos puedan disfrutar más del centro y sus espacios públicos.

Las empresas que ganaron la licitación y que han mostrado compromiso con sacar adelante este proyecto estarán repartidas de la siguiente manera: la Zona 1 estará a cargo de las empresas Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente S.A de C.V. y Grupo Hermer S.A de C.V; la Zona 2 corresponde a la compañía Aseo Urbano de Chihuahua S.A de C.V. y tanto la Zona 3 como la 4 estarán a cargo de la concesionaria Aseo Municipal S.A de C.V. La recolección al norte de la ciudad será lunes, miércoles y viernes; en tanto que en el sur serán los martes, jueves y sábado.

Romper con algunos esquemas cuesta trabajo y sabemos que habrá desgaste al principio pero la satisfacción será mucho mayor cuando hayamos recuperado el control, la gente sabrá que sí pasará el camión de basura y no tendrá que preocuparse por eso.

De la misma manera estamos rompiendo con otras inercias que por costumbre o tradición mucha gente se acostumbra a vivir así, con mal servicio o a medias, pero no debe ser de esa manera. Por ejemplo hay calles en Juárez que nunca habían tenido pavimento o luminarias, ahora en nuestra administración les estamos haciendo justicia a una parte de ellas, los recursos siempre son escasos, pero tenemos que avanzar siempre hacia delante con lo que tenemos. Hay servicios que sólo se daban en las oficinas, ahora vamos a las colonias a brindarlos a través de distintos programas; hay apoyos que estaban limitados a muchos ahora ampliamos los programas para que lleguen a miles de juarenses.

Ciudad Juárez está avanzando, de la mano del pueblo, superando retos y enfrentando otros nuevos, pero siempre con el corazón y el alma por delante, así los iremos superando uno a uno o varios a la vez.





