“¿Y si mejor se ponen a trabajar?”

La reciente resolución del Tribunal Estatal Electoral con que revoca las medidas impuestas por el Instituto Estatal Electoral en contra de un servidor, por supuestos actos anticipados de campaña, rechazando del todo las denuncias presentadas por el PAN, habla de la dinámica que seguirá la cúpula panista en el actual proceso electoral; vacíos de propuestas, pero bien dispuestos al ataque y a la calumnia.

Siguen al pie de la letra el libro de la guerra sucia sin reparar tantito en la promoción de una sola iniciativa suya, en una sola propuesta con que hayan beneficiado a nuestra gente, a los ciudadanos hartos de tanta palabrería. Prefieren la debacle, pues han estudiado maestría para generar escenarios en los que pase inadvertida su falta de resultados, o de gestión de obras, mejora de servicios, o incremento en el presupuesto para los habitantes de los municipios de Chihuahua, sobre todo para Ciudad Juárez.

La denuncia rechazada por el TEE que comentamos, es la que hace referencia al evento donde dimos a conocer los resultados del segundo año de gobierno, en el Municipio de Ciudad Juárez, que es hasta una obligación para los presidentes municipales hacerlo. Claro que si no se tiene qué informar, es mejor no hacerlo, y es muy palpable en nuestra frontera la transformación que comenzó al inicio de esta administración, a finales del 2021.

El problema no es que critiquen lo que estamos haciendo, el problema es que pretendan obstruir las buenas acciones que este gobierno municipal realiza, en beneficio directamente de los que menos tienen, que ayuda a equilibrar el gran desorden que pesa sobre los juarenses desde hace décadas. Y que por cierto, fueron varias administraciones panistas donde no se recuerda que hayan terminado con los problemas que tanto critican ellos ahora, es más, las estadísticas demuestran que dichos índices negativos incrementaron en esos periodos.





Por ejemplo, un botón. Se desgañitan señalando que hay calles sin pavimento y muchos baches. Pero en los primeros dos años de esta administración se atendieron más de 1 millón, 374 mil metros cuadrados de pavimentación, recarpeteo y bacheo. Lo cual supera por mucho lo realizado en otras administraciones, y habrá que sumarle lo de este año, con lo cual sentaremos un precedente histórico en esta materia.

Ahora censuran la entrega de útiles escolares y mochilas a estudiantes de 583 planteles educativos del nivel básico, entregamos algo así como 260 mil paquetes escolares, que ayudan sin duda a la economía familiar y con lo cual atendimos una demanda sentida del sector educativo, de nuestra frontera.

Es cierto, invertimos una buena cantidad de recursos, sin pedir un solo peso prestado, sin restarle presupuesto a otro rubro importante. No estamos obligados por ley a realizar esos apoyos, pero un gobierno humanista se reconoce no por lo que predica sino por lo que realiza en los hechos. Y qué bueno sería que esos que critican hubiesen gestionado esos recursos con las instancias que sí les corresponde y apoyado a los 260 mil beneficiados, a los padres de familia que desde hace mucho tiempo pedían el apoyo y no se les escuchaba.

Agradezco sin duda las manifestaciones de apoyo del sector educativo para con un servidor y nuestro gobierno, como el de la Unión de Directores de Educación Básica de Ciudad Juárez A.C., quienes manifestaron abiertamente su rechazo a la guerra sucia emprendida por los aludidos en esta colaboración contra nuestra gestión. Y a su intención de frenar estos apoyos que nadie les daba, pero que tanto escozor ha causado a los panistas que no se cansan de señalar y de denostar, pero que no proponen nada para solucionar los problemas más sentidos de los juarenses.

En fin, son tiempos electorales y ellos tratarán de cubrir lo que no hicieron en su tiempo con más lodo y con más críticas, pero eso no nos detiene en nuestro propósito de transformación que cada vez se nota más.





