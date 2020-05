Solo rompiendo dogmas ecónomicos saldremos de la crisis

“Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”

Albert Einstein – Premio Nobel de Física en 1921 (1879-1955)





Usted y yo como la mayoría de los mexicanos, a causa del misterioso virus y la crisis económica, estamos en un hoyo negro del que queremos salir, pero no sabemos cómo ni cuándo.

Del virus, parece que nuestro Presidente Andrés Manuel lo está administrando bien, en lo económico la conseja popular dice que ya pasó lo más difícil, ya nomás falta lo más ca…nijo.

¿Cuál es la camisa de fuerza que tiene atada la política económica de la 4T?: el dogma que el gobierno federal, para tener unas finanzas sanas, no debe tener déficit fiscal, es decir, que cada año no puede gastar más impuestos que los recaudados anualmente.

Sí se puede y sí se debe, ejemplos exitosos hay muchos en la historia, sólo mencionaremos 3: el Gral. Francisco Villa en 1913-14, en el Estado de Chihuahua, el Gral. Cárdenas 1936-40, y el gobierno norteamericano 1929-45, si estos 3 gobiernos no hubieran abierto la llave del dinero, Villa no hubiera sido un buen gobernador, el Gral. Cárdenas no hubiera logrado un crecimiento económico promedio del PIB (6%) y Estados Unidos hubiera perdido la guerra.

Estamos en la crisis económica más fuerte en México y en el mundo en los últimos 100 años, es decir, desde la Revolución Mexicana 1910-1920.

¿Cómo salió Estados Unidos de la crisis económica del 1929, una de las más grandes crisis en la historia mundial?, salió cuando el Gobierno Federal de Estados Unidos gastó más, mucho más frente a la crisis, no gastando menos como lo está haciendo la 4T al llevar la austeridad al punto de pretender reducir el 25% del salario de 100 mil trabajadores de Pemex, y acordar no generar ninguna nueva plaza en el gobierno federal, que es el principal empleador de México.

Dice AMLO creará 2 millones de empleos, no está claro, cuándo, cómo, dónde y con qué dinero.

En Estados Unidos, el gasto federal militar, que era su principal requerimiento en ese tiempo, subió de 1.4% del PIB en 1940 a más de 37% en 1945, el déficit fiscal federal aumento del 3% del PIB en 1939 a 27.5% en 1943, bajó la tasa del desempleo de 9.5% en 1940 a menos del 2% en 1943, es decir, en 3 años bajo un 80% el desempleo.

Estas ideas no son de un izquierdoso acelerado, como algunos me podrían calificar, estas ideas de nuevas políticas económicas son las conclusiones a las que llegan algunos especialistas en economía, de los más importantes del mundo, como es el caso de la Dra. en Economía Stephanie Kelton, asesora económica principal del excandidato a la Presidencia de la Republica en Estados Unidos Bernie Sanders, y execonomista en Jefe del Comité de Presupuesto del Senado de Estados Unidos, ella lo dice así: si un gobierno (México) tiene déficit fiscal, es un gasto público, sí, es déficit, pero en la economía de un país lo que para el gobierno es déficit, para el resto de la economía es un superávit, el déficit público es ingreso del resto de los sectores económicos.

El dinero no desaparece, sólo cambia de lugar.

Estoy de acuerdo que no se repita el Fobaproa, que le costó a México el 15% de su PIB de ese tiempo, no estoy de acuerdo en que Perú invierta en medidas anticrisis el 13% de su PIB y México menos del 3%, estoy de acuerdo en los 3 millones de créditos, el monto y número de créditos otorgados me parece insuficiente, igual el plazo de gracia, la tasa del 6% pudiera ser mejor pero es aceptable.

Con todas las buenas intenciones que tiene Andrés Manuel y su buen corazón por la preferencia de los más pobres, mientras no rompa dogmas neoliberales que en la retórica ataca, pero en la práctica aplica, la economía del país y por lo tanto los pobres, difícilmente saldrán de la pobreza y la economía del país seguirá estancada, con más población tendremos menos producción.

Para distribuir la riqueza a los pobres, primero hay que producirla y no se está haciendo en la cantidad requerida, porque el gobierno no invierte lo suficiente, por estar atado al dogma del déficit, esa no fue la 4T por la que yo voté.

En la política y en la economía no se miden las buenas intenciones, se miden los resultados.

Fuente: 1. Inversión producción y déficit en el Gobierno de Estados Unidos, 2ª Guerra Mundial., World War II in America, spending, déficits, multipliers, and sacrifice, Center for Economic and Policy Research USA (CEPR).

2. Dr. en Economía Jesús R. Silva, Teoría monetaria moderna.

3. Dr. en Economía Arturo Huerta González, por qué no crece la economía mexicana y cómo puede crecer.