Valiente informe del Covid

“Debemos aceptar que no existen milagros ni gobiernos que

puedan devolvernos un mundo que ya no existe; sólo hacer

valer la educación y las libertades de los ciudadanos”.

Recientemente la Comisión Independiente para la Investigación sobre la Pandemia de Covid en México, constituida exprofeso por un grupo de destacados investigadores, que trabajaron sin descanso para tener una respuesta global, han publicado un informe que cuestiona las cifras oficiales sobre fallecimientos, calculando cuántas muertes en exceso relacionadas con la covid-19 hubo durante la peor crisis sanitaria que tengamos memoria, y estableció las miles de ellas que pudieron evitarse con una mejor intervención gubernamental. Entre otros datos señala que: ”808,619 muertes por el contagio, de las cuales 297 mil 150 en exceso (una de las tasas más altas del planeta); el país con mayor mortandad entre su personal de salud; la orfandad de más de 215,000 menores; la reducción neta de su matrícula escolar; 95% de los fallecidos lo hicieron en soledad; más de 4 mil trabajadores de la salud murieron y el grave impacto económico por la ausencia de apoyos a productores, y comerciantes, entre muchos otros hechos aquí documentados, “exigen la reconstrucción puntual de esa historia y el conocimiento de esa verdad”.

Las políticas implementadas por el inhumano Zar antiCovid Hugo López Gatell para atender la emergencia, en la peor crisis humanitaria del país y con el peor gobierno; ufanado con sus reiteradas frases de: “quédate en casa”; “No se necesitan hospitales especializados”; “hay que abrazarse, no pasa nada”; “el Covid no representa ninguna amenaza” ; “un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a 60 mil” ; “La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, por eso no lleva cubrebocas” y de subestimar el uso de las mismas, hasta errar en el cálculo de contagios y mortalidad por cantidades enormes, etc. fue el corolario de su funesta gestión. Tampoco el gobierno ante la ausencia de vacunas permitió que las farmacias privadas las adquirieran en el vecino país, de la misma manera que allá eran “regaladas” por Wallgreens y CVS las dos más grandes cadenas farmacéuticas.

El propio presidente dijo el 2 de abril de 2020, que la pandemia: “nos cayó como anillo al dedo” frase que hasta la fecha los mexicanos no le encontramos explicación, diciendo además que nos protegiéramos con “estampitas” o no ser corrupto ayuda a evitar el contagio. Tampoco entendemos que el 24.7 % de los fallecidos vivían en la Ciudad de México cuando sólo representan el 7.3 % de la población del país, siendo Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno, lo que habla de la más completa ineptitud, irresponsabilidad e insensibilidad con que se manejo la pandemia. Sin controles sanitarios en puertos fronterizos, aeropuertos, centros comerciales, etc. hasta que finalmente la propia población pudo ver tardíamente las vacunas. Basta con sólo ver los informes de la OMS en - Google - para entender las grandes fallas de las estrategias sanitarias en México.

A pesar de ello Sheinbaum, señala que de triunfar en la elección presidencial, su segundo eje de programa de gobierno será: Modernización del sistema salud, que irónicamente el presidente jura reiteradamente que nuestro sistema de salud será mejor que el de Dinamarca, de ahí qué nos preguntamos qué sentido tendrá entonces este eje de gobierno.

Después de los devastadores efectos de esta pandemia, es hora de reformar el sistema nacional de salud, que años atrás si bien no era perfecto, respondía de alguna manera a las circunstancias, como el Seguro Popular, pero con este gobierno y una asignación del 3.3 % de inversión del PIB a la salud, sólo llegaremos millones de mexicanos más pronto a los panteones.





Licenciado en Derecho. Activista social

efconsultor@yahoo.com