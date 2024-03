El Viacrucis de los mexicanos

“ No hay peor desastre que el resentimiento

de un gobernante que divide a su pueblo”.

Abraham Linconl (1809 – 1865)

Sin duda en los últimos cinco años cada vez es más difícil llevar una vida segura y sin sobresaltos, todo ello a largo de la república por las condiciones en que nos encontramos expuestos a riesgos latentes en materia de seguridad pública y bienestar social, este último representado por salud, educación e ingreso personal. Posiblemente hay quienes sostengan que nuestra apreciación es tendenciosa, con afán mezquino de criticar a quienes dirigen a este poblado país que pierde velozmente su bono demográfico, conjuntamente con un desarrollo “bizarro”, una asfixiante corrupción, deuda externa y con una economía maquilera.

En un sencillo ejercicio cuya fuente es el propio gobierno, Inegi, Coneval, SNSP, etc., es preciso distinguir la situación del país en 2018 a corto tiempo, pero con cambios adversos a 2024, cuyos indicadores son más confiables que las apreciaciones que cada uno de nosotros podamos dilucidar. Seguridad: la cifra de homicidios dolosos llegarán (de acuerdo a una proyección de OCDD) a los 188 mil, al concluir la administración de Obrador, es decir, más homicidios dolosos que la suma de los gobiernos de Fox y Calderón juntos con 147 mil, no sólo eso sino se agregan otros delitos de alto impacto como secuestros, extorsiones y cobro de piso, socios prósperos de la industria del miedo en Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Morelos, entre otros, ante el agotamiento de la estrategia de “abrazos no balazos” que pareciera no haber otro recurso como política de seguridad.

Salud: La esperanza de vida al nacer en 2018 era de 75 años, existiendo 52 millones con un Seguro Popular gratuito hasta el 2019 en que desaparece, para crearse el INSABI sin resultados tangibles. Además, frente a la pandemia de Covid, la OMS declaró en 2021 que fuimos el tercer país con el peor manejo sanitario de la pandemia. La promesa reiterada de tener un sistema de salud mejor que Dinamarca nos costaría realmente un 10% del P.I.B. por un espacio de 60 años, (México invierte sólo el 3.4% del PIB) que es precisamente lo que hizo Dinamarca a partir de 1961 e implementando programas de educación y prevención de enfermedades que se demuestra con una esperanza de vida al nacer de 83 años contra 71 de México.

Educación: Según el estudio México está en último lugar en la OCDE en educación, situación similar en la prueba Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos (PISA) donde México ha retrocedido significativamente en Matemáticas, Lectura y Ciencia, quedando en el lugar 51 de 80 países evaluados el pasado año.

Alimentación: De los 24 productos que constituyen la Canasta Básica se registró un aumento del 43.8% en este gobierno, qué si bien se elevó el salario mínimo a los cinco mil 186 pesos del salario mínimo al mes, son insuficientes para cubrir el costo una canasta básica familiar, que es de 7 mil 688 pesos, y que permite sostener a familias de cuatro integrantes, el promedio más común, con dos perceptores de ingresos. A ello se debe agregar gasto de transporte, vivienda, vestuario, etc.

Pudiéramos seguir con datos, estadísticas y proyecciones en rublos tan amplios, pero sólo se pretende demostrar que el país está al borde del colapso. Agregaríamos un aeropuerto que no vuela, una refinería que no produce y un tren maya que significa un ecocidio. Si bien decía un “Chicano”: “38 millones de méxico-norteamericanos viven en EEUU, y si el bienestar familiar importa más que el nacionalismo ramplón, por qué el presidente Polk se detuvo en el río Bravo”.