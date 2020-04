Vulnerables a más no poder

Estimado lector, es un placer poder saludarlo y tener la oportunidad de reflexionar en voz alta y que me pueda escuchar, si es que así me lo concede.

Escudriñando un poco acerca de las diferentes teorías que hay al respecto de lo que estamos viviendo, me recomendaron un video, el cual si ud. quiere puede revisarlo; el emisor es: Judaísmo abierto, donde el rabino Aharon Shlezinger tiene una explicación que a mi óptica, tiene bastante sentido, ya que si no le damos ese sentido definitivamente todo esto pues simplemente, no lo tiene.

El video se llama “El secreto oculto del coronavirus”, está en Youtube; la exposición consiste en hacernos saber que en el libro sagrado la Torá, que se supone son libros que se escribieron miles de años atrás, digamos antes de Cristo, se narra cómo profecía lo que iba a suceder este año 2020.

Ya sé, estará diciendo “Esta ud. loca”, y pues, crea lo que considere adecuado, pero cuando escucha la exposición del rabino tiene mucho sentido todo.

Todo el desorden social que hemos estado viviendo, la violencia extrema, la deshumanización, el deterioro del medio ambiente, la cantidad de asesinatos en honor al dinero, la migración y la trata de personas en fin, todo lo que ud. ya sabe y no cabe repetirlo, todo causado por nosotros, los insignificantes pero dañinos seres humanos.

#EnMiOpinión esta pandemia viene a recordarnos lo frágiles y pequeños que somos frente al enorme mundo y universo que nos da cobijo.

Nos hace reflexionar, en lo poco hechos a la idea de que somos finitos, y que así como un día nacimos, así un día dejaremos de existir, y nos enfrenta con el miedo innato al sufrimiento y al dolor, porque definitivamente el mecanismo que tiene este virus, es extraordinariamente doloroso, y aterrador; la amenaza de sufrir fiebres altas, y la incapacidad de poder respirar porque tus pulmones se vuelven rígidos a causa del trabajo de estas proteínas que no están vivas, pues es algo simplemente, más allá de lo que cualquier película de terror nos pudiera exponer.

No es necesario recordarle las estrategias para evitar el contagio, eso ya lo sabe, lo que le puedo decir y parecerá muy ridículo, es el final de video, donde prácticamente nos invita a respetar al prójimo y perdonar al que se odia.

Dos conceptos tan sencillos pero tan difíciles de cumplir, según el rabino, esa es la solución al problema.

Seguramente el humano conseguirá una vacuna, pero no lo hará antes de que la población mundial se vea mermada en algún porcentaje importante por esta enfermedad, que sin duda, llega para quedarse, y que cada año se permitirá seguirnos recordando lo pequeños e ingratos que somos los seres humanos.

Gracias y hasta la próxima

@MarAlmeyda comentariosaloescrito@gmail.com