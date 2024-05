¿Cuándo no necesitas el NIP? Condusef explica las excepciones en las compras

Montos menores a 300 pesos, compras con tecnología NFC, compras en línea y cargos domiciliarios son aquellos que se autorizan sin el uso del Número de Identificación Personal (NIP), precisó la Condusef.

Se detalló que las razones más frecuentes por las que no se pide esta clave al momento de hacer la compra, son cuando el gasto no supera los 300 pesos, aunque no existe un consenso de manera oficial para establecer un monto mínimo en el cual se pueda omitir la autorización de la compra sin necesidad de digitar tu NIP, lo cierto es que hay tiendas o establecimientos en los que puedes hacer compras desde 1 o comúnmente hasta 300 pesos (puede variar la cantidad máxima), en donde el pago pase de manera automática. Esto se debe principalmente a que, debido al bajo monto, no existe un riesgo grande para la entidad financiera ni para el comprador.

Asimismo, el segundo caso más popular en donde no habrá necesidad de digitar tu NIP para autorizar las compras de un establecimiento es cuando hagas uso de la tecnología NFC o (Near Field Communication), ya que solamente basta con acercar tu tarjeta de crédito o débito a la terminal bancaria y automáticamente pasará la compra.

Tampoco las compras en línea, esto se debe a que al hacer uso de tarjetas digitales, se omite el uso de la versión física del plástico. Sin embargo, por el contrario, sí deberás digitar usualmente el CVV o código de seguridad de la tarjeta, a diferencia del NIP, estos son los tres dígitos que se te solicitan para compras telefónicas o por internet.

Al igual que los cargos domiciliados: un cuarto caso es cuando hayas cargado a tu tarjeta de crédito o débito algún cargo recurrente o domiciliado, por ejemplo, la suscripción a Netflix u otro tipo de streaming. Aunque como en el ejemplo anterior, sí será necesario que hagas uso de tu CVV.

El avance tecnológico y financiero cada vez es más evidente en muchas acciones de la vida diaria y un ejemplo de ello son las compras que puedes realizar en diversos establecimientos con tarjeta de crédito o débito y que son autorizadas sin necesidad de digitar el NIP.

Por ello, en la edición del mes de mayo de la revista Proteja su Dineros, se dieron a conocer cuáles son los tipos de compras con tarjetas de crédito y débito en las cuales no solicitan el NIP y las razones de que esto suceda.