Consigue Cata Espino quinto lugar de más 500 para la consejería del INE

Claudia Arlett Espino, ex consejera presidente del Instituto Estatal Electoral, quedó en el quinto lugar de los 508 aspirantes a ocupar una consejería en el Instituto Nacional Electoral, por lo que abre la posibilidad que sea una persona chihuahuense quien se encuentre dentro del Consejo del INE.

Dentro del listado, el primer lugar lo ocupó Bertha Alcalde, quien participará junto a los demás aspirantes en las siguientes etapas.

“Pasamos las mejores calificaciones a la siguiente etapa, que es la de idoneidad, en donde se analizarán los curriculums y el contenido de un ensayo y la exposición de motivos que cada aspirante deberá presentar”, explicó.

Arlett Espino, adelantó que será el próximo viernes cuando el Comité Técnico anuncie quienes son los que a su criterio, pasen a la próxima etapa, y posteriormente se formará una quinteta por cada uno de los cuatro espacios que quedan vacantes en el INE.

“Con esto se espera que los espacios vacantes sean para dos hombres y os mujeres, mientras que la presidencia la deberá ocupar una mujer por cuestiones de alternancia, sin embargo, la Cámara de Diputados no ha sido muy empática con la resolución, y no han asegurado que vayan a cumplir con la sentencia”, lamentó la ex consejera del IEE.

Destacó que cada uno de los puestos de consejero serán designados por medio de las quintetas que se vayan generando conforme a los criterios del comité tomador de decisión, pero en el caso de que se llegué a una etapa en donde no haya una votación que designe un ganador, se pasa a un proceso de insaculación, es decir, se realiza un sorteo para elegir a los perfiles que ocuparán esas posiciones.

Espino, celebró que haya varios perfiles chihuahuense, los que son posibles a ocupar lugares de mucha importancia en la vida democrática de México, por lo que dijo que cualquiera de esas opciones, serían de mucha relevancia para Chihuahua.