Estoy dispuesto a tomar la coordinación estatal de MC, si dirigencia nacional me invita: Ordóñez

En el marco de la renovación estatal de Movimiento Ciudadano, el político Fermín Ordoñez Arana informó que con gusto se suma, siempre y cuando los dirigentes nacionales le realicen de manera formal la invitación.

“Hasta el momento es solo especulación de todos, ya que no hay nada para nadie, por lo que se tiene que esperar la decisión que se tome en la dirigencia nacional, por lo que estaré atento a las indicaciones”, señaló.

“Se me invitó a trabajar en Movimiento Ciudadano para la elección en el Estado de Tamaulipas, motivo por el cual se ha realizado la invitación a trabajar desde la dirigencia, pero es algo que no depende de nosotros, sino hay que depende de la dirigencia nacional”, añadió el ex priísta.

Ordoñez Arana abundó que el hecho de que no pertenezca a la militancia o que no haya encabezado alguna candidatura, no es una limitante para participar, debido a que en Movimiento Ciudadano, es diferente a otros partidos, en donde se existen esos requisitos.

Por último dijo el ex funcionario público que estará dispuesto a trabajar, si así les es solicitado en el partido naranja.

Cabe mencionar que algunos de los nombres que se han mencionado para la coordinación estatal de MC en Chihuahua, son Alfredo Lozoya, Miguel Riggs y Fermín Ordoñez, mientras que el actual dirigente estatal, Francisco Sánchez no participará para estar concentrado en el tema legislativo.