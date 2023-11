Anuncia Nora Agüeros su registro como aspirante a la presidencia municipal de Delicias

Nora Agüeros, dirigente local del partido Morena, anunció su registro como aspirante a la presidencia municipal de Delicias, pero están abiertas las puertas para que otros militantes hagan lo propio, de tal manera que será el 3 de enero próximo cuando se conozca quiénes figurarán en la lista de participantes en la encuesta interna.

En rueda de prensa, la lideresa morenista mostró el documento de su registro tras mencionar que en este proceso del partido inició el lunes 20 de noviembre y terminará este miércoles 22.

Afirmó que el registro está abierto a todos los aspirantes, pero habrá un filtro y el día 3 de enero se publicarán los nombres de las personas que participarán en el proceso interno de la encuesta, señalando que serán tres los aspirantes por quienes votarán los militantes.

Expresó que su vocación de servicio y la necesidad que tiene Delicias por un cambio, la motivaron a participar como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal, manifestando además que espera con ansias la publicación del registro de participantes en enero.

Aseveró que su partido ha estado saliendo catorce puntos arriba en las encuestas, pero aun así se debe trabajar arduamente casa por casa y colonia por colonia, aclarando que no está haciendo campaña, sino integrando los comités de la defensa de la Cuarta Transformación.

Señaló que parte de la misión es revolucionar las conciencias de los ciudadanos, afirmando que cada vez más existe el sentir de un cambio en la gente en Delicias y en todo el estado.

Médico de profesión, la aspirante expresó sentirse preocupada por el tema de la salud en Delicias y la región, ya que en los recorridos por las colonias y secciones ha detectado numerosas patologías, así como ciudadanos que no están adheridos al IMSS- Bienestar.

En particular, señaló que hay mujeres embarazadas que no han podido practicarse un ultrasonido para saber si su producto está con bienestar o no.