Un gusto coincidir, en estos fríos días, que ya nos tocaban, parecía que no iba a llegar la temporada de invierno, pero ya aterrizó y que bueno, hoy coincidimos en un 25 de noviembre, y pues creo que es bueno platicar de esta fecha, porque no sé si a Ud. le suceda, pero me imagino que le ha tocado ver en algunas tiendas de auto servicio o en edificios gubernamentales, que hay algún letrero que enuncia; “Punto naranja”, y habrá quienes no sepan de que se trata esto, pues le comento, esto es debido a que en ese sitio geográfico si una mujer llega pidiendo ayuda, en teoría se le resguardará y facilitará la gestión de apoyo con autoridades de seguridad para se pueda mantener su integridad física.

La violencia siempre ha existido en la convivencia de todas las formas de vida que existen en el planeta, y sobre todo la hemos visto en el desarrollo de la humanidad, es muy lógico entender que siempre el eslabón más débil de las cadenas serán las que más sufran de vulneración, es por esto que a través del tiempo y con el acontecer de las organizaciones se han ido consolidando lo tan llevado y traído como “Derechos Humanos”, que son, solamente la enunciación de una correcta convivencia social, en donde se apuntan cuáles son las condiciones básicas que los humanos debemos o podemos aspirar a tener o a vivir para existir en la mejor forma dentro del planeta tierra.

De de todos estos escritos, surgió también, la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, la cual fue aprobada el 18 de diciembre de 1979, ya hace 44 años, este documento, está divido en seis secciones o partes, y contiene 30 artículos, en los cuales se enumeran los aspectos que cada gobierno debe cubrir para poder generar una nueva cultura social en donde a las mujeres se les respete y no se les maltrate y/o asesine.

En el año de 1981, en República Dominicana, se desarrollaba una protesta a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, en este marco se da el asesinato de tres hermanas que se apellidaban Mirabal, que luchaban en contra del presidente en turno Rafael Trujillo quien las mandó asesinar, es con este acto que se empieza a conmemorar cada año este asesinato, y se posiciona como una fecha de la lucha contra la violencia en contra de las mujeres.

En el año de 1993, se emite una resolución que incluye la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, y en el año 2000, se instaura el 25 de noviembre, como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y es así como surge esta costumbre de que cada 25 del mes, las personas recuerden que hay un día para erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Este tema, puede parecer aburrido, pero desafortunadamente la violencia y no solo en contra de las mujeres, en contra de todas las formas de vida, ya que también la hemos visto más en contra de animales, se está haciendo una forma común de convivencia social.

Esto es algo muy grave que debe ocuparnos en nuestro diario acontecer, son pequeñas acciones que pueden marcar un rumbo diferente hacia un mejor estadio, ciertamente las presiones de la vida diaria nos orillan en ocasiones a estar alterados, lo que facilita que perdamos la paciencia y podamos agredir a los que se encuentran a nuestro alrededor, también, las drogas contribuyen a generar desórdenes mentales que traen como consecuencia en muchas ocasiones, perdidas de vida de los más vulnerables.

Es por todo esto, que debemos estar conscientes de que se tiene que erradicar y buscar generar en las familias condiciones de convivencia que exilie a la violencia de las prácticas comunes, si se puede, pero hay que trabajarlo juntos. AECH. Abrazo cálido en tiempos de frío.