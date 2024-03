4a TRANSFORMACIÓN O TRANSFORMACIÓN DE 4ª

Por Guillermo Luján Peña





La candidata oficial, designada por el inquilino del palacio nacional, contra viento y marea, recuerden la denuncia pública de otra de las corcholatas, Marcelo Ebrard, del amañado proceso de selección de la candidata, aunque fue silenciado rápidamente y no sólo eso, sino sumado a la elegida. Alguna mañoseada le habrán descubierto y mejor se disciplinó. Dicen que de que la perra es brava, hasta los de la casa muerde.

La candidata oficial no se cansa de decir en sus spots de la radio, que continuará con la 4ª Transformación, según ella porque esa ha sido la transformación que el #narcopresidente ha logrado, sin embargo, creemos que más bien han sido enormes fracasos. Analicemos la transformación de 4ª.

Canceló la construcción del aeropuerto de la CDMX en Texcoco, porque dijo que había corrupción. Iba a ser uno de los aeropuertos mejores del mundo, pero hasta la fecha no han denunciado a nadie y tampoco encarcelaron, pero sí nos costó más de 300 mil millones el cancelar ese proyecto que iba a ser uno de los mejores, más eficientes y bonitos aeropuertos del mundo. Construyó la avionera AIFA en donde ya había un aeropuerto militar y nadie lo usa, salvo para recibir aviones de Venezuela, quién sabe con qué carga, ya que llegan en la madrugada y se van. Fracaso total y otros cientos de miles de millones tirados.

La refinería de DOS BOCAS costó también cientos de miles de millones, fue inaugurada hace más de dos años y no ha producido un litro de gasolina. Parece que no hubo planeación y se hizo a lo tarugo, porque los buques tanques no tienen manera de llegar a descargar el crudo, entre muchos otros defectos. Además, el mundo va a los carros eléctricos, de manera acelerada y el #narcopresidente no entiende al mundo, porque él tiene otros datos. Otro enorme fracaso.

El tren Maya. Otro fracaso más, y el más costoso de todos. Su construcción está llegando a un billón de pesos (un millón de millones) y aunque ha sido inaugurado y vuelto a inaugurar, el tren Maya no puede despegar, ya que todos los días se queda descompuesto, además que es un tren que no va a ningún lado, es ir viendo selva y más selva, por horas y más horas. Simplemente super aburrido. Si a esto le agregamos la destrucción de millones de árboles que mantenían el medio ambiente, así como los cenotes que abastecían de agua a la ciudad de Mérida, entre otras ciudades, el daño causado es enorme y ningún beneficio.

“La compra” de Mexicana de Aviación, aparte de ser un fracaso que lleva en sus primeros vuelos, desde uno hasta nueve pasajeros únicamente, pero el gran engaño es haberles pagado $810 millones de pesos por la marca, que no valía nada, pero habría que ver quién estaba detrás de los trabajadores en huelga desde entonces, el esposo de una de las consentidas de Obrador, el chihuahuense, Arturo Alcalde, esposo de la chihuahuense Berha Luján (no es pariente mía).

El fracaso del Banco del Bienestar, que pierde de 500 a 600 millones cada semestre, al igual que el gas del Bienestar, que fracasó rotundamente en la CDMX.

¿Esto y más es lo que quiere la candidata oficial? Sería irnos por el precipicio y terminar con un país como Venezuela o Cuba en donde su gente está huyendo por hambre a pesar de haber sido unos países muy ricos.