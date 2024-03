Mentiras, mentiras y más mentiras

Este sexenio ha sido de mentiras todos los días, desde el pulpito mañanero, pensando que de mucho repetirlas se van a hacer realidad, veamos las tres más importantes, porque han lastimado terriblemente a los mexicanos, sobre todo a los de más bajos recursos.





Al inquilino de palacio se le ha terminado el tiempo, ya estamos a tan solo 74 días de la elección y sigue mintiendo que vamos a tener un sistema de salud de primer mundo, como el de Dinamarca y la realidad se le estrella en la cara, ya que recibió un sistema de salud en malas condiciones por falta de recursos para hacer y mejorar hospitales y capacitar más a los doctores y enfermeras, pero va a entregar un sistema de salud que es una desgracia, peor que nunca.





Terminó con el seguro popular y puso el INSABI, que no tenía pies, ni cabeza, terminó reconociéndolo y lo clausuró con miles de millones gastados en algo que nunca sirvió, endosándolo al IMSS que apenas puede para dar un mal servicio, ahora con esta carga será peor.





En este sexenio, con la pandemia del covid-19, que fue pésimamente mal manejada, porque les cayó “Como anillo al dedo”, y tuvimos cerca de un millón de muertos, con el inútil de López Gatell al frente del manejo y el inquilino de Palacio tan feliz de esta tragedia.





En salud las mentiras no se hicieron realidad, ni de cerca de un país de primer mundo.





En seguridad, otra tragedia, que por más que han querido ocultar, la realidad las estalla en la cara también. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), eleboró un documento, muy bien estudiado, presentando la realidad de este grave problema. Este documento se les presentó a las dos candidatas a la presidencia de la república. Xóchitl Gálvez acepto el documento con sencillez, reconociendo que México está de rodillas ante la violencia y la #Narco candidata, con mucha altivez firmó el documento, pero dijo que no estaba de acuerdo, “No comparto la evaluación pesimista del documento”, es decir que no conoce la realidad del país o simplemente no quiso criticar la política de su jefe el #narco presidente, en su política de “Abrazos, no balazos”, no fuera a ser terminaran dándole un balazo como a Colosio. Hay de candidatas a candidatas. Escogeremos entre la demócrata Xóchitl o la #narco candidata, que solo quieren entregar el país a los narcos





El país se encuentra al borde de convertirse un narco estado, en donde los narcos manden y ordenen.





La ultima de esta semana. En la mañanera casi llora el #Narco presidente y declaró, lo que es una joya, que desde la suprema corte y del tribunal electoral, le están preparando un golpe de estado técnico, que nos dice con toda claridad que ya sabe que su corcholata Claudia, no prendió y que van a perder. Se está preparando para él cometer un fraude y no dejar el poder. Nunca ha reconocido una derrota electoral y se sabe perdido. Su candidata ha tenido que cancelar dos eventos masivos en la CDMX en donde ella gobernó los últimos años, por falta de gente En otros eventos ha tenido que salir corriendo porque la gente la recibió a tomatazos.





Mentiras, mentiras y más mentiras que no lograron engañar a nadie, porque la realidad les estalló en la cara, tristemente.