En México y los mexicanos hemos ido perdiendo poco a poco la perspectiva de quiénes somos y como resultado tenemos el desastre que estamos viviendo.

Imaginemos por un momento que tienes una empresa, una casa, un rancho, una huerta y necesitas contratar a una persona para que te ayude en los trabajos de tu empresa, casa, huerta, rancho o lo que sea tuyo y el día menos pensado, te das cuenta que el empleado te está robando, bien sea que está vendiendo tu producto por fuera o se está llevando a su casa herramientas del trabajo, o está llevándose de tu casa ropa de tus hijos. ¿Y tú qué harías?

O pensemos que te das cuenta que tu empleado se la pasa hablando mal de ti, de tu familia a quien acusa de corruptos, neoliberales y que por eso la empresa tuya no progresa, cuando la realidad es que tu empleado es flojo, no trabaja o no sabe hacer bien su trabajo y cada vez que le reclamas, él te acusa de ser el culpable de todos los males e incita a los demás trabajadores para que se pongan en contra tuya y ya está pensando en hacer un sindicato y echarte fuera a ti y tu familia, que son los dueños. ¿Y tú qué harías?

Le habías encargado que no faltaran medicinas en la empresa o en la casa, para todos los trabajadores y él sólo te promete y vuelve a prometer que, para fines de este año no va faltar una sola medicina no sólo nacionales, sino de todo el mundo. Llega el fin de año y todo sigue igual y te vuelve a prometer con mucho descaro. ¿Y tú qué harías?

Te das cuenta de que tu empleado está asociado con maleantes, narcotraficantes, a quienes defiende a capa y espada porque también son seres humanos y merecen todo su respeto y en lugar de defenderte de los narcos, te das cuenta que les abre la puerta de tu casa o empresa para que pasen y hagan lo que ellos quieran y a los guardias de seguridad, tu empleado les ha dado la orden de no hacer nada para poner orden y darle seguridad a tu familia y a todos los demás empleados tuyos. ¿Y tú qué harías?

El dinero que le diste a tu empleado para hacer mejoras en la casa o empresa tuya, ya se lo gastó en cosas totalmente inútiles, que no te sirven a ti, ni a tu familia, ni a los demás trabajadores, pero fueron un capricho de tu trabajador y prácticamente tiró el dinero en sus caprichos, que nadie quería y no sólo no querían, sino que se oponían a ellas porque iban a causar un daño ambiental o a tu patrimonio, que tú querías mejorar en beneficio de todos. (Tren Maya, Refinería Dos Bocas, aeropuerto cancelado de la CDMX y construcción del AIFA) ¿Y tú qué harías?

Cumpliendo sus caprichos, resulta que fue y se peleó con algunos vecinos, simplemente porque esos vecinos no hicieron lo que él quería (Perú, Argentina, España. Chile, etc.) y ya los tienes en contra, siendo que antes eran muy buenos vecinos, amigos, respetuosos, colaboradores en lo que se ofreciera. ¿Y tú qué harías?

El #narco presidente Obrador es nuestro empleado, está ahí para hacer lo que nosotros el pueblo le ordenemos y necesitamos, no para hacer lo que le pegue en gana. Es hora de correr al mal empleado que contratamos y no ha servido de nada, al contrario, tiene al país cada vez peor.