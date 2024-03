El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, no les gusta que se diga que es una celebración o un festejo, aunque yo creo que son las dos cosas

La conmemoración viene desde hace muchos años, los más notables fueron el 8 de marzo de 1857, en donde las mujeres de las fábricas textiles en New York, tomaron las calles pidiendo igualdad de salarios y de jornada laboral, que los hombres. La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía, dejando un saldo de 120 mujeres muertas, una por arma de fuego y otras que no pudieron salir de la fabrica que le habían prendido fuego las mismas trabajadoras. A partir de esta fecha, conmemoran este lamentable suceso y tienen razón en recordar a las mártires de New York y que hubo en algunos otros lugares.





Sin embargo, yo creo que también hay mucho que festejar, gracias a esta permanente lucha de las mujeres, quienes, gracias a su tenacidad y persistencia, han logrado por ejemplo el derecho al voto, que empezó en algunos países de Europa y luego en Estados Unidos. En México en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, quien mandó la iniciativa al Congreso y fue aprobada el 17 de octubre de 1953, para que votaran por primera vez las mujeres mexicanas en las elecciones de 1955.





Las mujeres representan un poquito más del 50% de la población del país, su importancia es muy grande, afortunadamente los hombres de aquella época no se encapricharon en no permitir votar a las mujeres.





las mujeres han ido ganando muchos espacios en la ciencia, las artes, la economía, la política, en todas las actividades del ser humano, esta la presencia de las mujeres y con excelentes resultados.





Aquí en Chihuahua por primera vez tuvimos una alcaldesa en la capital del estado, con Maru Campos, con excelentes resultados, tan fue así que los ciudadanos la elegimos como la primera gobernadora de Chihuahua. En el estado tenemos una mujer como presidenta del Congreso, otra mujer como presidente del supremo tribunal de justicia. Una mujer encabeza el instituto estatal electoral, varias mujeres encabezan secretarias del estado de Chihuahua.





Es innegable que falta todavía algunos ajustes, como que, a trabajos iguales, sean sueldos y jornadas iguales, que han mejorado, pero no es del todo. El 38.5% de los puestos ejecutivos empresariales, son de las mujeres. En la política el 50% de los puestos de elección popular deben de ser mujeres, por ley y a veces se batalla para encontrar mujeres que puedan ocupar esos puestos, pienso yo que también la mujer debe de esforzarse un poco más para lograr escalar en los puestos de mando.





En lo que no estoy de acuerdo es en los desmanes que han hecho en los últimos dos años, de quebrar vidrios de establecimientos que están en su paso, así como incendiar las puertas del palacio de gobierno, el año pasado y pintarrajear todo inmueble que está a su paso.





Yo creo que sus manifestaciones deben de ser pacíficas y con sus pancartas y lonas decir qué es lo que quieren, para que la población también las apoye, de otra manera no van a avanzar.





8 de marzo, vamos a mejorar todos.