Quién ganó el debate

Opiniones van y opiniones vienen de que si ganó la corcholata o si ganó Xóchitl, pero nadie dice que ganó el de la mazorca de sonrisa congelada. Para mí no hubo ganadora.

El gran perdedor fue el presidente, que sin que nadie le llamara, se metió, como siempre en donde no debe y le reclamó a su candidata por no haberlo defendido, dijo él, y no haber dicho “Los grandes logros” de su administración, el problema es que no hay logro alguno, han sido puros fracasos con nuestro dinero de los impuestos, en puras obras inútiles o que no funcionan para nada, como el Tren Falla, que no lo terminan y ya se queda tirado o descarrilado, como el metro de la ciudad de México y además acabaron con más de 10 millones de arboles de la selva de la península yucateca, que nadie sabe a donde fueron a parar, porque valían unos millones y el gran daño ecológico causado. Presumir la refinería de Dos Bocas, que a sus dos años de inaugurada, no ha refinado un litro de gasolina o el aeropuerto internacional AIFA, del que no despegan vuelos y menos internacionales. O la línea aérea mexicana que lleva un promedio de 5 pasajeros por vuelo. Puros fracasos todo lo que ha hecho este gobierno de Obrador.





La candidata oficial, mintió y mintió, tal como su jefe y titiritero le ha enseñado, por ejemplo, dijo que los feminicidios en la CDMX habían disminuido un 40% y luego cuando le reclaman que no es cierto, dice que el 30%, cuando la realidad, de acuerdo a cifras oficiales del mismo gobierno de la CDMX es que han aumentado un 17%.





La corcholata oficial enseña sus envidias cuando le dice a Xóchitl que ella vive en una casa y “yo vivo en un departamento de renta”, gente acomplejada y envidiosa. Xóchitl la dejó ir, cuando esa frase era para haberla bateado con todo y no lo hizo.





Algunos comentaristas dicen que ganó la corcholata “porque no cayó en provocaciones”, es decir que la que no contesto nada de lo que se le preguntó, simplemente se apegó a su libreto, es la que ganó, en lugar de declararla perdedora por esconder toda la realidad y apagarse a “yo tengo otros datos” y seguir mintiéndonos a todos los mexicanos, como lo ha hecho el titiritero en estos casi seis años.





México tiene que decidir el próximo 2 de junio, que vayamos a votar, entre democracia y respeto a las leyes o el totalitarismo del populista enfermizo de Obrador. Ya ven que acaba de mandar una iniciativa de ley para que el presidente pueda perdonar a cualquier delincuente que haya sido sentenciado, aún por los delitos más graves como el asesinato, secuestro, narco tráfico, etc. Es decir que el presidente se convierte en el gran juzgador, por encima de los jueces.





Esperamos que en los siguientes dos debates, no dejen escapar a la corcholata oficial, quien tiene muchas cuentas pendientes de muertos inclusive, como los de la desgracias de la línea 12 de metro o de la escuela Rébsamen, entre muchas fallas que como regente de la CDMX , no ha sabido gobernar, menos va a saber gobernar el país.





No hay ganadora del primer debate, esperamos que Xóchitl gane los siguientes.