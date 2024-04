México en peligro.

Nuestro México ya no aguanta otro sexenio de locura diabólica, como el que está por terminar. Nos dejan con una deuda enorme y muchas obras que se llevaron miles de millones y que no sirven para nada, veamos algunas de ellas.

Para empezar todas las grandes obras inútiles de este sexenio, las hizo el Ejército y no sabemos cuánto costaron en realidad, porque fueron declaradas de seguridad nacional y por lo tanto no dan a conocer sus números, pero se habla de muchos miles de millones desviados para otras causas y que las obras han sido de muy mala calidad, pero fueron cobradas como si fueran de 1era calidad, hay tiene al tren Falla, que cuando no se descompone y deja tirados a los pocos pasajeros que lleva o se descarrila porque los durmientes de concreto ya se encuentran con cuarteaduras y la piedra que lleva entre los durmientes se compró en Cuba y es de muy mala calidad. Alguien hizo el gran negocio con el Tren Falla (ya no es el tren Maya).

La refinería de dos tentáculos ya lleva más de dos años de inaugurada y no ha producido un solo litro de gasolina, por un lado, no pueden llegar los buques tanques a la refinería a descargar el crudo y las instalaciones de la refinería están muy mal diseñadas, pero claro, todas las grandes obras se las dieron al ejército, que no es especialista en todo esto.

La compañía aérea oficial, mexicana, sigue sin despegar, el promedio de pasajeros es de menos de 50% de su capacidad, 70 pasajeros contra 180 de capacidad. Ya comentamos la semana pasada porque el presidente Obrador pagó $810 millones por solo la marca, que ya no tenía valor alguno y ahora resulta que como mexicana ya le pusieron una demanda en Estados Unidos por $835 millones de dólares. Que buenos negocios anda haciendo Obrador.

El peligro más grave está en que la 4 destrucción gane el congreso federal y continue llevando a cabo sus reformas que están dañando al país, como el quitar la calidad en la educación, el nombramiento de magistrados en la Suprema Corte, la pretensión de que ahora sean escogidos en la plaza pública por el voto del pueblo, así como a los funcionarios del INE.

Se dice que Obrador puso de candidata a la corcholata más débil y más manejable, porque dentro de sus locuras, no quiere dejar el poder y en una entrevista que le hizo López Doriga a la corcholata candidata, le decía que el titular del Ejecutivo es una silla para UNA persona, que como le iba a hacer porque es una de tantas mentiras que Obrador piensa irse a su finca en La Chi..apas y que una vez ganada la elección modificar las leyes para que le devuelvan el poder a él. La corcholata tartamudeó y dijo que eso no era cierto, pero conociendo al mentiroso presidente, todo es posible.

Todas sus promesas de campaña, por las cuales la gente votó por Obrador, fueron puras mentiras, bajare el precio de la gasolina, prometió, (La ha subido), acabar con la corrupción (es un robadero en este sexenio), primero la austeridad, es más dijo que se iba a quedar en su departamento de Tlalpan, pero nada que se cambió a un palacio y su Tsurito blanco, lo cambió por varias Suburbans blindadas.

México en peligro.