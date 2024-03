A reflexionar | La mujer trabajadora

“La cosa más noble de la tierra es una mujer perfecta.” Lowell





Miles y miles de años, las mujeres dirigieron el clan de los primitivos humanos. El trabajo comunal mantenía unidad del grupo, en un ambiente hostil, por un lado, la naturaleza, calor, fuego, frío, vientos, terremotos e inundaciones. Por otro, la fauna depredadora. De día, el grupo cazaba, pescaba y recolectaba vegetales, pero de noche, lo devoraban las fieras. Actuar en grupo, bajo el dominio de las mujeres, posibilitó el desarrollo del clan materno y la creación de armas y herramientas, que lo fueron separando del resto del reino animal. Descubrir cómo producir y conservar fuego, fue un gran salto del hombre su devenir histórico. Magnífica herramienta, para cocer alimentos, la carne por ejemplo, procurarse calor, iluminarse en las noches y ahuyentar a las fieras. Sn embargo, superado el matriarcado, el desarrollo de las fuerzas productivas, con el surgimiento de la agricultura y la domesticación de animales, los seres humanos dejaron de ser nómadas y construyeron aldeas, donde todo el grupo hacía de todo. El perro, fue el primer animal domesticado por el hombre. Domesticar ( Acostumbrarse a la presencia del hombre). Más o menos hace 26 000 años sucedió este importante hecho que aseguró la carne del mejor amigo del hombre. Cuando los grupos aldeanos entraron en conflicto, los vencedores obtuvieron como botín de guerra: mujeres y ganado.

Al paso de los siglos, surgieron las grandes civilizaciones y la mayoría de las mujeres fueron sometidas a la voluntad de los hombres. Grecia y Roma, consideraban que las mujeres eran útiles para proporcionar hijos a las ciudades. Su mayor preocupación era pues la reproducción de la especie. Difícil, muy difícil fue la situación de las mujeres trabajadoras (esclavas), sobre todo en las ciudades griegas, cuya democracia ateniense, no les otorgó el voto. En roma la condición de las mujeres estuvo peor, las esclavas estaban sujetas a los trabajos más pesados y lo hacían cargadas de cadenas. Sin embargo, la mayor crueldad a la que fueron sometidas las mujeres, fueron las religiones. El clero las denigró, y las asesinó, La Santa (De santa no tenía nada) Inquisición, las acusaba de falsedades y el Santo Oficio, ya acusadas y juzgadas de brujas, eran quemadas en la hoguera. Miles de mujeres acabaron sus vidas, por las salvajes y muy cristianas normas. Fue en New York, en el año 1857 en que mujeres de la industria textil, organizaron un a huelga por las crueles condiciones de trabajo, pero la policía las reprimió a golpes y cárcel. Fue el 8 de marzo del año citado. Posteriormente, en 1911 en una fábrica de ropa de New York, las trabajadoras convocaron a huelga, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y agregaron el otorgamiento del voto. Las encerraron en la fábrica, cerraron con cadenas y candados las puertas e incendiaron el local, muriendo 147 trabajadoras.

El día 8 de marzo es un día de luto mundial para recordar la lucha de las mujeres por alcanzar sus reivindicaciones, laborales, sociales, políticas y de justicia social.

¡Loor eterno a todas las mujeres trabajadoras!