América vs Cruz Azul

Hemos llegado al final de la temporada futbolística en el mundo, y en nuestro territorio nacional se cerrará de la mejor manera posible con los dos mejores equipos del torneo regular luchando por el campeonato. Hay quienes se atreven a decir que este partido ya es el verdadero Clásico de México, y es que una vez más y por quinta ocasión en la historia, el Clásico Joven se encargará de concluir la temporada.

Por un lado las Águilas del América. Difícil no llamarlo favorito cuando es el actual campeón de México, es el superlíder de este Clausura 2024, es la mejor defensiva del torneo, tiene mejor plantel y para colmo, es el equipo con mayor afición en el país. Pasó por encima de su siempre complicado Pachuca con un gol en el último suspiro de los cuartos de final para matar a los fantasmas que recién lo dejaron fuera en la Champions Cup de Concacaf, y justo eliminó en semifinales a chivas, su acérrimo rival, en el Clásico Nacional para seguir demostrando quién es el más grande. A pesar del exitoso historial en esta liguilla y de los poderosos argumentos mencionados, existe algo que le juega en contra a los de Coapa, y es que simplemente no están en su mejor nivel, pareciera que han llegado hasta esta instancia con más corazón que cerebro, lo cual no tiene nada de malo. Solamente que en el futbol, el corazón (literalmente) se cansa, y llegan momentos donde sólo el cerebro puede sacar adelante un resultado.

Y por el otro lado el Cruz Azul. Para muchos, el club que mejor ha jugado al futbol en este torneo, un muy decente segundo lugar general y un inesperado campeón goleador así lo avalan. No tuvo problemas para eliminar a Pumas en la que fue la serie menos pareja de los cuartos de final, y si bien logró eliminar a Monterrey en semifinales con un excelente partido de ida, la vuelta en su casa trajo flashbacks de todas las “cruzazuleadas” para terminar llegando a la final en medio de sudor y sufrimiento. Sí, puede que el Azul sea quien mejor trata la pelota en este momento, definitivamente sería el favorito al título contra 16 de sus 17 equipos rivales pero, enfrente está el América, y hablando de flashbacks y fantasmas, este rival es el que más le ha traído lágrimas en su historia.

El partido de temporada regular fue uno de los más bizarros del año. Un Cruz Azul que llegaba estrenando su prime y un América que todavía no encontraba su ritmo ideal. El resultado terminó siendo 1-0 a favor de las Águilas, que siempre será recordado por los cuatro goles (bien) anulados del campeón y por la estrategia táctica con la que Jardine se comió a Anselmi.

América contra Cruz Azul, táctica brasileña contra táctica argentina, el mejor delantero del país contra el campeón goleador del país, el mejor portero mexicano de la liga contra el mejor portero extranjero de la liga, la búsqueda del glorioso bicampeonato contra la búsqueda del asesinato de fantasmas, una vez más, la final más repetida en la historia de la Liga MX, una vez más, en el Estadio Azteca, y una vez más… el 26 de mayo.





Mario Ramírez / Tiktok: @la.futboliza