Hay una leyenda, basada en algunos casos reales, que decían en el pasado: “Es el año de Hidalgo, chin… a su madre quien deje algo”, porque las autoridades estatales o municipales, ya en la salida de su ejercicio se llevaban todo el dinero y no dejaban ni para la próxima nómina, menos para el aguinaldo que ya está muy próximo. Contaban a manera de chiste que le decía el nuevo alcalde al que le entregó “Nomás dejaste $40,000 en la caja fuerte” y el otro cínico decía: “Válgame no los ví”, si no también se lo hubiera llevado.

Este Robador (López) ya acabó con todos los fideicomisos y fondos que eran muy útiles para las guarderías infantiles, para nivelar los presupuestos estatales en caso de que la recaudación de impuestos se cayera, para las mujeres maltratadas, para apoyar en caso de desastres naturales a los estados y municipios, Acapulco y el huracán Otis, y muchos más, pero encontró un fondo que se le había escapado: las Afores que no han reclamado algunos ciudadanos, con un monto de $40 mil millones. Esos fondos tienen dueño, si ya murió, hay herederos que son los legítimos dueños. Los diputados ovejunos y obedientes a su Tlatoani aprobaron la iniciativa presidencial, porque en el año de Hidalgo no hay que dejar nada, sólo deudas por más de 6.5 billones, cerca del total del presupuesto federal anual, que es de 9.5 billones.

Otra iniciativa aprobada por los borregos de la Cámara de Diputados es la ley de amnistía, y ahora el presidente podrá sacar a los peores criminales de la cárcel, con sólo ordenarlo. Hay 68 mil criminales en la cárcel, pensábamos que los sacarían para que voten por su corcholata, lo cual puede ser por lo desesperados que andan, pero hay otros temas: va a ser el gran negocio, ya que el presidente le puede decir al narcotraficante que le dé 30 o 50 millones para dejarlo salir, así en el año de Hidalgo se van a llevar toneladas de dinero. Pero también se va a prestar a que el presidente le diga a un criminal en la cárcel que acuse a tal persona de un delito grave y ya con eso a esa persona le darán cárcel preventiva oficiosa, hasta que el presidente quiera. Ahí está el caso de Rosario Robles. Gravísimo.

La modificación a la ley de amparo es también muy grave, ya que ahora deja de ser una garantía individual, para ser una garantía comunal del pueblo bueno y sabio, es decir que sólo se podrán amparar en grupo.

Todos estos cambios de última hora son para dejarle el camino libre al nuevo dictador para que se apropie de todo el país. ¿Para qué queremos un Poder Judicial, si el presidente va a poder decir quién entra y quién sale de la cárcel, quién es culpable? Por eso la corcholata anda diciendo en su campaña que necesitan ganar en la elección dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de los congresos locales, para poder cambiar todas las leyes a su gusto y antojo.

Año de Hidalgo, chin… si los dejamos llevarse algo más, porque ya el país está saqueado. A votar el 2 de junio para botar a esta pandilla de ladrones.