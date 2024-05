Camino Real | Krakauer, una familia judía en Chihuahua II

"14 de marzo de 1928, Chihuahua, México”; es la correspondencia -con membrete de “KRAKAUER-ZORK COMPANY” FERRETERÍA Y MAQUINARIA, PINTURAS Y ACEITES, ACCESORIOS PARA MINAS, DINAMITA DUPONT…- Apartado 17. El remitente es el Sr. Adolf M. Krakauer, la destinataria es la Sra. Zlabovsky, en el 1016 Olive Street, de El Paso, Texas.





“Querida Señora: el día de hoy recibí una carta de la Sra. Sternglanz, en la que me adjunta copias de las cartas, en las que se realiza una investigación sobre el Sr. Fleischman. He preguntado sobre su paradero, y he sido informado esta mañana por el Sr. Picard, Presidente de la Sociedad de Ayuda Judía de Chihuahua, que el Sr. Fleischman está actualmente en el campo, vendiendo pequeños enseres de puerta en puerta. El Sr. Picard también me dijo que este caballero no tiene absolutamente nada de dinero y apenas se gana la vida con sus ventas. Cuando regrese a Chihuahua, lo buscaré y veré si no podemos conseguir que le envíe algo de dinero a su esposa. Mientras tanto, no podemos hacer nada más al respecto. Tan pronto como el Sr. Fleischman regrese, le escribiré de nuevo. Sinceramente, A. M. Krakauer”.





De rostro bondadoso, lentes grandes, cabello recogido, collar de perlas blancas, nariz pronunciada y grandes ojos; de esos que enternecen a la primera mirada; Fanny Hutman Zlabovsky, —a quien iba dirigida la misiva— era una socia destacada del Consejo Nacional de Mujeres Judías (NCJW), en la ciudad de El Paso, Texas. Fundada en 1917 por un grupo de 78 mujeres, esta sociedad de ayuda a judíos en el extranjero, organizó un “Comité para el Servicio a los Extranjeros Nacidos”, con el propósito de ayudar a los inmigrantes judío-europeos que vivían en Cd. Juárez y en Chihuahua. Fanny —mujer rusa de origen judío— realizó un trabajo formal como trabajadora de campo para dicho comité, esto, a partir de 1922 y hasta principios de la década de 1940. De su labor, existen “239 archivos de casos que incluyen correspondencia en inglés y yiddish con inmigrantes y sus familias, así como con funcionarios de la oficina nacional de la NCJW” (UTEP, 2004).





Entre las intervenciones y correspondencia enviadas a diferentes países, destacan países como “Argentina, Austria, Canadá, Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, México, Marruecos, Nicaragua, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Siria, Turquía y Venezuela”. Además, se sabe que varios “científicos y académicos de renombre mundial fueron asistidos por la Sra. Zlabovsky, y [que] muchos cambiaron su estatus migratorio al vivir primero en Cd. Juárez” (UTEP, 2004). Ropa, dinero, clases de inglés, asesoría migratoria y apoyos en especie, destacan entre las múltiples ayudas que realizó la destacada trabajadora social. Sus archivos se encuentran resguardados en la Biblioteca de la Universidad de Texas en El Paso, desde 2004.





Por su parte, Enrique Picard Weiller, a quien se menciona como el presidente de la Sociedad de Ayuda Judía de Chihuahua, era un destacado empresario en la ciudad de Chihuahua. De poco cabello, bigote arreglado y algo regordete, Enrique hablaba inglés, alemán, francés y español, y vivía en la calle Ocampo 1614, en la Ciudad de Chihuahua. Había llegado a México por Cd. Juárez, en septiembre de 1898. Judío de origen francés, administraba junto a sus hermanos, un almacén llamado Las Tres B, una confeccionadora de ropa que se había fundado en la capital del estado, a principios de 1900, además, era socio del Banco “Mines and Metal Security Co”. Continuará…

Maestro en Periodismo. Promotor cultural e investigador de la Red Binacional de Estudios Históricos de Juárez

